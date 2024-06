Il concerto del pianista Valerio Rizzo chiude la stagione musicale del Teatro Agricantus

La presentazione live di “Colmare D'Argento”, primo lavoro discografico del pianista e compositore Valerio Rizzo, chiude la stagione musicale del Teatro Agricantus. L'11 giugno alle 21. Si tratta di un progetto che si è concretizzato nel tempo attraverso un lungo lavoro di costruzione e decostruzione, sedimentazione, meditazione, ponderazione e osservazione da piu? prospettive, attraverso il munifico ed eterogeneo bagaglio esperienziale dell'artista.

Pianista di formazione classica, Valerio Rizzo è appassionato del melanconico romanticismo di Chopin, della raffinata ricerca del suono di Ravel e delle loro melodie di ampio respiro, ma è anche pianista jazz in equilibrio tra l'eleganza di Bill Evans e la spontaneita? di Sonny Clark. “Colmare D'Argento” e? la sua visione istantanea di un'immagine incastrata in un tempo che non scorre, racchiude nella semplicita? d'un mare argenteo un'impalpabile ricchezza di elementi riverberanti in una terra che non esiste, echi perduti e per un istante ritrovati.

Complici di questo viaggio onirico del pianista sono il compositore, improvvisatore e liutaio Gabrio Bevilacqua al contrabbasso, ed il creativo sintetizzatore di linguaggi, di onde e di visioni sonore Ermanno Baron alle percussioni. "La musica in fondo e? un'arte ineffabile, non se ne puo? scrivere, non se ne puo? parlare – scrive Rizzo, citando il filosofo e musicologo Vladimir Jankélévitch - si puo? solo ascoltare, sentire nel profondo, vibrare con essa e così restare complici del suo mistero".