Ha già conquistato undici Grammy Awards, Philip Lassiter con la sua tromba sul palco del Verdura

La stampa americana ha definito “bombastic” la tromba di Philip Lassiter e in effetti quello che schizza fuori dalla campana del suo strumento è un turbine incendiario di robuste dosi di jazz di New Orleans, rhythm’n’blues di Chicago, soul di Nashville, funk del Texas e gospel dell’Alabama, luogo natale del musicista, dove da bambino suonava al piano i canti religiosi nella chiesa di cui il padre era predicatore.

Il trombettista di prorompente creatività ed esuberanza, il 27 giugno salirà sul palco del Verdura, accompagnato dall'Orchestra jazz siciliana. Showman che sa come stupire, affascinare e divertire il pubblico, Lassiter nasconde dietro questa irruenza sonora, spesso condita da tanta ironia, una straordinaria abilità nell’organizzare la musica in forme ardite, brillanti e originali.

Lassiter, infatti, è considerato uno dei maggiori specialisti internazionali nell’arte di comporre geniali arrangiamenti per sezioni di fiati e di archi e tale sapienza gli ha finora guadagnato ben undici Grammy Awards. Non a caso, il trombettista è stato a lungo il direttore e arrangiatore della New Power Generation, la band di supporto della celebre rockstar Prince, ed inoltre ha collaborato con un folto gruppo di leggende della musica, tra cui Ariana Grande, Al Jarreau, Queen Latifah e Roberta Flack. Attualmente, oltre ad una intensa attività concertistica, compositiva e didattica, dirige anche Philthy, una poderosa big band di soul-funk.