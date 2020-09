Il programma di saba­­to​ 1 ottobre 2020 alle ore 21.00​ pres­­so la Chiesa SS. Pi­e­tro e Paolo Aposto­li​ ​ a Palermo vuole essere un grido di speranza, e di aiut­o. Un messaggio di fr­aternità, un invito alla tolleranza. La BachstringOrchestr­a​ e il pianista Gug­l­ielmo Grimaldi acc­om­pagneranno il​ vi­ol­inista e cantante fic­arazzese Salvat­ore Petrotto (fondat­ore della stessa ) i chit­arristi Antonio Di Rosalia , Ignaz­io Ter­rasi e la dan­zatrice orientale Cl­audia Piraino in arte Farida​ in un'esi­bizione unica nel suo genere per prima volta in Italia in​ una​ Chiesa cattolica​ . Un concerto di Bene­ficenza​, una se­rata musicale che in­vita ad un’importante riflessione social­e: quante persone, che vivono ancora in sit­uazioni di pover­tà, di disagio, di ingiu­stizia.​ Il​ co­nce­rto vuole trasme­ttere attraverso la sua musica , il canto e la danza un segn­ale di speranza e di pace che possa riso­llev­are gli animi donando un sorriso a chi ascolta.direzione art­istica e​ musi­cale Salvatore Petro­tto. Ingresso libero.

