I "quadri cantati" del tedesco Peter Piek: concerto sul palco della Fabbrica 102

Proseguono gli eventi della rassegna live alla Fabbrica 102 a Palermo, all'insegna dell'originalità e della musica rigorosamente di alta qualità. Il prossimo appuntamento è fissato per giovedì 3 novembre alle 21, quando al bistrot di via Monteleone si esibirà Peter Piek: pittore e poli-strumentista, performer pensatore e autore nato a Chemnitz in Germania, i suoi brani sono dei veri e propri 'quadri cantati': un suono equilibrato che mette ogni accordo al posto giusto, mentre la sua voce candida porta chi ascolta in un mondo fatto di immagini e note. Un sound con molte chitarre, molta batteria e intermezzi elettronici.

Dal 2002 al 2006 Piek ha seguito l''Accademia di Arti Visive di Lipsia e contemporaneamente ha fondato il corso di pittura indipendente Malfront con Michaele Goller. L'artista ha tenuto concerti ed esibizioni in oltre 30 paesi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.