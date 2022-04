Concerto per la pace nella chiesa anglicana: ad esibirsi l’Ensemble da camera di Trapani e il flautista Marco Baragli

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Domenica 10 aprile alle 18 nella Chiesa anglicana Holy Cross di Palermo si terrà il concerto per la pace. In occasione dell'evento saranno raccolti dei fondi che saranno poi devoluti alla cappellania anglicana di Kiev. Il concerto sarà tenuto dall’Ensemble da camera di Trapani e dal flautista Marco Baragli. Parteciperanno: il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, l’arcivescovo di Palermo S.E. Mons. Lorefice, il rappresentante ortodosso di Palermo Il rappresentante ortodosso è Sacerdote Martinian Constantin Epure Siamo in attesa della conferma dalla presidenza della regione.