"Pensieri e parole", anche a Palermo arriva il concerto tributo a Lucio Battisti

Si aggiunge una nuova data alle tappe siciliane di "Pensieri e parole", che diventano tre. Il 18 dicembre al teatro ‘Golden’ di Palermo, il 19 dicembre al teatro ‘Vittorio Emanuele’ di Messina e il 20 al ‘Palacongressi’ di Agrigento. Spettacoli di indiscusso pregio organizzati e promossi da Eventi Olimpo. Sei fuoriclasse omaggiano Lucio Battisti. La teatralità di un magnifico performer e cinque strepitosi talenti del jazz affrontano l’universo poetico del più intimo e personale dei cantautori.

La voce di Peppe Servillo, il pianoforte di Rita Marcotulli, i sassofoni di Javier Girotto che ha curato gli arrangiamenti. E ancora la tromba di Fabrizio Bosso, il contrabbasso di Furio Di Castri e la batteria di Mattia Barbieri. Dopo oltre dieci anni di sodalizio artistico, li ritroviamo sinergicamente sul palco. Insieme danno corpo e anima a "Pensieri e parole" di uno dei più originali interpreti della canzone italiana. Affrontano l’universo poetico di Lucio Battisti: una storia che attraversa venti canzoni e trova espressione in sapori latini e ritmi avvolgenti. In racconti delicati, emozioni e grande pathos.

Spiega Servillo: "Abbiamo deciso, con ‘Pensieri e parole’, di reinterpretare l’autore più intimo, lirico e personale della canzone italiana, Lucio Battisti. Popolare e sofisticato, italiano e solitario, costruttore e inventore di una canzone che resta intimamente patrimonio di tutti, incrociando sensibilità e pensieri musicali diversi. Cantare nuovamente le sue canzoni è la possibilità per noi di rileggere una nostra storia minore e quotidiana che tanto ci suggerisce e commuove".

Non è stato semplice raggiungere un simile risultato. Quello dell’artista di Poggio Bustone è infatti un repertorio del tutto particolare, fatto di composizioni originali molto diverse fra loro nella musica e nei testi. Intrise da un’inesauribile vena compositiva. Il rischio che non si voleva correre era di creare un concerto di ‘cover’. Invece, Pensieri e parole si caratterizza come uno sbalorditivo omaggio compiuto attraverso scelte singolari, suggestioni inattese, variazioni di cui Lucio Battisti è il solo ispiratore.

La maestria di Peppe Servillo, Rita Marcotulli, Javier Girotto, Fabrizio Bosso, Furio Di Castri e Mattia Barbieri si mette al servizio di questo eccelso autore. Senza frattura alcuna fra la canzone e il jazz, fra la sua vena creativa e il flusso vivo e acceso dell’improvvisazione. Uno straordinario incontro sul palcoscenico, che si traduce in una serata di grande teatro. L’esplorazione di un territorio magico dove ‘Il mio canto libero’, ‘E penso a te’ e tanti altri indimenticabili successi continuano a sfiorare l’anima del pubblico. Perché i testi e l’avvolgente musica di Battisti ci raccontano profondamente e ci emozionano ancora. E perché raramente si ha la fortuna di assistere all’interpretazione di un gruppo di artisti così appassionati e di qualità.

Organizzati e promossi da Eventi Olimpo, tre gli appuntamenti in Sicilia con Pensieri e parole - Omaggio a Lucio Battisti. Lunedì 18 dicembre, teatro ‘Golden’ di Palermo, con biglietti disponibili anche sul circuito online TicketOne e presso i punti vendita ad esso collegati. Martedì 19 dicembre, teatro ‘Vittorio Emanuele’ di Messina, con biglietti disponibili anche sul circuito online BoxOffice Sicilia e presso i punti vendita ad esso collegati. Mercoledì 20 dicembre, ‘Palacongressi’ di Agrigento, con biglietti disponibili anche sul circuito online Ticketzeta e presso i punti vendita ad esso collegati. Per Palermo e Messina l’inizio dello spettacolo è previsto alle ore 21.00, mentre per Agrigento alle 20.30.