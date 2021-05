Una serata dedicata al jazz internazionale, al Miles Davis il concerto di Pamela Barone

Una serata dedicata al jazz internazionale. Il Pamela Barone trio suona il 20 maggio alle 20,30 al Miles Davis Jazz Club a Palermo in via Enrico Albanese 5, spazio per la musica di qualità ideato da Ettore Balistreri.

Sul palco: Pamela Barone alla voce, Antonio Zarcone al piano, e Gabrio Bevilacqua al contrabbasso. In chiave smooth jazz saranno cantati i successi di Burt Bacharach, Stevie Wonder, Diane Shuur, Carol King, Paul McCartney e tanti altri. Miles Davis jazz club è aperto dalle 19 per l’aperitivo o la cena.

