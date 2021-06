Pamela Barone e Sergio Munafò, il concerto al Miles Davis jazz club

Una serata per chi ama il jazz e non solo, cantato e suonato in due. Pamela Barone e Sergio Munafò suonano il 30 giugno alle 21 al Miles Davis Jazz Club a Palermo in via Enrico Albanese 5, spazio per la musica di qualità ideato da Ettore Balistreri.

Il duo propone un viaggio che ha come unico denominatore il JAZZ e le sue contaminazioni; un percorso attraverso gli standards, il pop, la Bossanova e la musica d’autore italiana. Il repertorio ricco di pathos sarà in grado di creare l’atmosfera adatta per un pubblico eterogeneo.

