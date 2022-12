Pamela Barone quartet in concerto al Miles Davis sulle note del jazz

Pamela Barone propone un viaggio che ha come unico denominatore il jazz e le sue contaminazioni. Un percorso attraverso gli standards, il pop, la bossanova e la musica d’autore italiana. Il repertorio ricco di pathos sarà in grado di creare l’atmosfera adatta per un pubblico eterogeneo.

Pamela Barone, voce

Sergio Munafò alla chitarra

Davide Puccio al basso

Fabrizio Giambanco alla batteria