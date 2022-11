"Palermo fin de siècle", il conservatorio porta la musica classica a Palazzo Mirto

Il 10 novembre dalle 20,45, i saloni di Palazzo Mirto (in via Merlo 2 a Palermo) risuoneranno della musica di fine ‘800. La stagione concertistica del Conservatorio “Alessandro Scarlatti” in collaborazione con il Museo regionale Palazzo Mirto, infatti, si sposta nella prestigiosa sede per restituire al meglio le atmosfere sonore e le suggestioni della Palermo fin de siècle. Il programma proposto, con il quale il Museo annuncerà la chiusura temporanea per le riprese interne della fiction "I leoni di Sicilia", riassume gli aspetti più caratteristici della musica nel capoluogo tra Otto e Novecento.

Ad eseguire i brani saranno docenti, allievi ed ex allievi (Fabio Ciulla, Emanuele Buzi, Noemi Mazzarese, Federica Quattrocchi, Gaia e Serena Romano, Margherita Santangelo, Riccardo Lo Coco, Maurizio Maiorana, Maria Elisabetta Trupiano) che faranno rivivere i generi più caratteristici della Palermo degli ultimi Florio, tra pagine d’opera e romanze, pezzi da salotto e canzoni siciliane appena riscoperte ed eseguite sia nella versione da salotto (pianoforte) che in quella di strada (chitarra e mandolini), sino all’irrompere dei ritmi americani negli anni Venti e al ripensamento attuale del fox trot e delle melodie tradizionali raccolte da Alberto Favara (Salvatore Bonafede e Giovanni Mattaliano). L’ingresso è libero sino ad esaurimento dei posti.