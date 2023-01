Il concerto di Palermo classica winter con il duo recital Lisa Jacobs e Antoine De Grolée

La Winter Season di Palermo Classica saluta il nuovo anno con un appuntamento imperdibile. In scena due artisti che hanno sbarcato il lunario in tutto il mondo: Lisa Jacobs al violino e Antoine De Grolée al pianoforte. Il sipario l’auditorium San Mattia ai Crociferi in via Torremuzza 28 si aprirà con il duo recital, mercoledì 4 gennaio alle ore 21.

Il Festival Palermo Classica si afferma sempre più internazionale con grandi nomi del mondo della musica classica, giunta al suo settimo anno grazie alla presenza nel cartellone di artisti di spessore e vincitori di Premi in tutto il mondo. Quello di mercoledì 4 gennaio è il secondo duo recital per violino e pianoforte e la violinista Lisa Jacobs e il pianista Antoine De Grolée, insieme ci propongono un programma dedicato a L. van Beethoven, S. Prokofiev, J. Brahms, H. Wienawski e P.A. Locatelli.

La virtuosa del violino olandese Lisa Jacobs è nota per le sue esibizioni appassionate, i programmi interessanti e le qualità comunicative sul palco. All'età di 17 anni, Lisa ha debuttato con successo con la Royal Concertgebouw Orchestra sotto la direzione di Riccardo Chailly. Da allora ha suonato in tutto il mondo, sia come solista con rinomate orchestre e direttori, sia come recital e vivace musicista da camera.

In un sottile incontro tra la tradizione pianistica francese e slava, Antoine de Grolée è uno dei vincitori del Concorso Long-Thibaud e finalista del Concorso Chopin a Varsavia. Ha suonato in diverse importanti sale come la Salle Gaveau e nella Salle Cortot a Parigi, nella Salle Molière a Lione, St -Pierre-des-Cuisines a Tolosa e, a livello internazionale, nel Palais des Beaux-Arts a Bruxelles, nel Teatro Marcello a Roma, al festival "Diversi treni" a Tirana e al Festival del Principe delle Asturie in Spagna, così come in Russia, Austria, Argentina.

Il Festival quest’anno vedrà all’interno del suo cartellone ben 14 concerti e, differenza delle scorse edizioni, la stagione assume un nuovo format che contempla un calendario che sarà suddiviso in due settori. Il primo, come da tradizione, vedrà i concerti dedicati al solo pianoforte la domenica pomeriggio alle ore 19.15, mentre il secondo sarà dedicato alla musica da camera e verrà proposto il mercoledì o il giovedì sera alle ore 21.00. L’intero programma consta di 14 appuntamenti che si svolgeranno sino al 16 aprile 2023.