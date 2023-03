Palermo classica, a San Mattia ai Crociferi il piano recital di Ludovico Troncanetti

Penultimo appuntamento con i piano recital della Stagione Invernale di Palermo Classica, è previsto domenica 26 marzo alle ore 19:15 all’Auditorium San Mattia ai Crociferi con il pianista italiano Ludovico Troncanetti.

Il piano recital che ci presenterà sarà dedicato a L. van Beethoven, F. Liszt e A. Rubistein. Allievo del M° Leslie Howard (pianista di fama mondiale), Ludovico Troncanetti ha suonato in varie importanti realta? concertistiche e teatri di molte citta? sia in Italia come la Societa? del Quartetto di Milano, Casa Verdi, l’Orchestra Sinfonica di Milano, Teatro Vittoria, che soprattutto all’estero come in Germania, Emirati Arabi, Spagna, Inghilterra, Bulgaria (Filarmonica di Sofia), Portogallo, Russia (a San Pietroburgo ed alla Casa della Musica a Mosca) e India (Ncpa di Mumbai e Societa? dei Concerti di Pune).

Ludovico Troncanetti, nato a Siena nel maggio 1991, si diploma al Conservatorio di Milano, dove studia anche composizione con il M°Gianni Possio. Segue corsi di perfezionamento con i maestri Pier Narciso Masi, Andrea Lucchesini ed Henri Sigfridsson. Nel 2009 incontra e segue a Londra il M°Leslie Howard, pianista di fama mondiale noto anche per essere l’unico ad avere inciso l’integrale dell’opera pianistica d Franz Liszt in piu? 100 cd, con cui si forma e successivamente creera?, nel 2016, un duo (2 pianoforti e 4 mani) con debutto al Teatro dei Rozzi di Siena. In qualita? di solista ha suonato in varie importanti realta? concertistiche e teatri di molte citta? d’Italia (Societa? del Quartetto di Milano, Casa Verdi, l’Orchestra Sinfonica di Milano, Associazione Montenapoleone, Cantiere Internazionale Musicale di Montepulciano, Politeama Seveso, Teatro Vittoria, Teatro Paolo Grassi, Teatro La Pergola, Museo Orsanmichele, S.Stefano a Ponte Vecchio, Teatro dei Rozzi, Teatro dei Rinnovati, Accademia Musicale Chigiana, Teatro Belloni, Camerata Musicale Sulmonese, PianoMilano City, RomaTre Orchestra, Amici della Musica di Oleggio, Amici della Musica di Trapani, Accademia Filarmonica di Messina, Festival della Magna Grecia, Lerici Festival, San Giacomo Festival, Monteverdi Tuscany Festival, Settimana della Musica di Murlo etc.), che soprattutto all’estero come in Germania, Emirati Arabi, Spagna, Inghilterra, Bulgaria (Filarmonica di Sofia), Portogallo, Russia (a San Pietroburgo ed alla Casa della Musica a Mosca), India (Ncpa di Mumbai e Societa? dei Concerti di Pune) Armenia con la Gyumri State Symphony Orchestra, Uzbekistan con l’omonima Orchestra di Stato, Ecuador con la Quito Symphony Orchestra etc.

Il suo ampio repertorio spazia da J. S. Bach ai grandi compositori dei primi del ‘900 con particolare focus sul periodo romantico. Nel maggio 2020, previa pubblicazione sulla rivista Amadeus, e? uscito il suo primo disco per l’etichetta Movimento Classical sulle 4 Sonate per pianoforte di Anton Rubinstein, compositore e pianista russo dell’800 per cui si adopera nel revival musicale pianistico, anche con il °M Howard. Su questa scia ha debuttato in Russia nel settembre 2019 a San Pietroburgo su invito del M°Fabio Mastrangelo e la St. Petersburg Northern Sinfonia con il terzo concerto opus 45 di Anton Rubinstein e successivamente, con lo stesso concerto, nel Febbraio 2020 in Germania con la Elbland Philharmonie Sachsen ed il maestro Ekkerhard Klemm. Nel luglio 2021 debutta con l’Orchestra Filarmonica della Fondazione Arturo Toscanini di Parma. In fieri post pandemia progetti all’estero ed extra UE.