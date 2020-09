Miserere all'Albergheria, un concerto gratuito per salutare padre Cosimo Scordato

Un concerto per salutare padre Cosimo Scordato che lascia la sua Albergheria dopo 35 anni di servizio per gli ultimi. È l’idea di Giacomo Cuticchio e del suo ensemble di giovani musicisti che mercoledì 30 settembre alle 19,15 regalerà a don Cosimo un inedito “Miserere” con le musiche composte per l’occasione: organo e ottoni.

“Don Cosimo è un vero ministro di Dio - dice il compositore Giacomo Cuticchio -. Lui rappresenta tutti noi, tutte le anime di Palermo. Rappresenta anche noi artisti che non potevamo fare a meno di rendergli omaggio. È il nostro sacerdote. Il suo addio all’Albergheria è un momento storico per la città. È una figura simbolo per me, ha dato tutto a Palermo”.

Il “Miserere” pensato per Scordato è una prima assoluta. “Ho pensato le musiche per l’organo e gli ottoni - dice Cuticchio -. Gli unici strumenti capaci di sposarsi con la potenza dell’organo. Ho pensato di condividere tutto questo con i miei musicisti, giovani con una grande esperienza concertistica”.

Si tratta di un quartetto: alla prima tromba Sergio Caltagirone, alla seconda tromba Calogero Lupo, al trombone Fabio Piro e alla tuba Davide Leone. “Il Miserere - dice Cuticchio - è il salmo responsoriale in cui i peccatori chiedono la cancellazione dei peccati. Il tema inizierà con il canto e poi sarà musicato, sviluppandosi con l’organo e gli ottoni. Ho lavorato in modo molto intimo al mio pianoforte per comporre la musica”.