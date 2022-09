I Pacha Kama in concerto sul palco della Tonnara Bordonaro

Un mercoledì tutto da respirare e ascoltare come se si fossi in Sudamerica. I Pacha Kama sono i protagonisti del concerto di mercoledì 14 settembre alla Tonnara Bordonaro in piazza Bordonaro 9 a Vergine Maria. La serata comincerà alle 19,30 con l’apertura del lounge bar, dove potere fare aperitivo a base di sushi, e del ristorante. Il menù è disponibile su www.tonnarabordonaromenu.it.

Alle 22,30 saliranno sul palco i Pacha Kama. progetto musicale che prende il suo nome da Pachacàmac, Dio Inca creatore della Terra. Il gruppo è frutto di una ricerca musicale che vuole recuperare generi musicali tradizionali del Sudamerica. Musica argentina, peruviana, cilena, boliviana, equatoriana, colombiana, venezuelana, uruguaiana e cubana, diverse tra loro, ma con la impronta particolare dell’incontro tra indios, spagnoli e africani di cui è figlia la cultura sudamericana. È consigliata la prenotazione attraverso il sito.