Concerto per la pace in Ucraina, musica all'auditorium della chiesa di San Salvatore

Giovedì 14 aprile, alle 19, presso la chiesa del San Salvatore di Palermo si svolgerà il “Concerto per la Pace in Ucraina”. Un’iniziativa finalizzata alla raccolta fondi per la popolazione ucraina promossa da Palermo Classica insieme a Università degli Studi di Palermo, Fondazione Sicilia, Ersu Palermo, Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, Circolo Unione, e con il sostegno di Alessi SpA.

Con l’incasso della serata si sostiene la prosecuzione del percorso formativo universitario di alcuni studenti ucraini all’Università di Palermo e la sistemazione di alloggi utili per accoglierli insieme alle rispettive famiglie. All’evento partecipano parte due soliste ucraine impegnate nell’esecuzione di uno dei brani più noti della letteratura musicale di genere sacro: “Stabat Mater” di Giovanni Battista Pergolesi. A seguire, in prima mondiale, un brano sulla crocifissione “Crucifixus” del compositore tedesco Juergen Broschart.

L’incasso della serata verrà interamente devoluto. Info e modalità di partecipazione sul link dedicato. "Come docente universitario e come presidente dell’Ersu - dichiara Giuseppe Di Miceli - auspico che il mondo universitario e accademico partecipi attivamente, facendo sentire la propria vicinanza e testimonianza di solidarietà, acquistando i biglietti con il fine di un concreto gesto nei confronti del mondo studentesco universitario ucraino".