Concerto per la pace in chiesa, a San Francesco Saverio la musica per l'Ucraina

In programma venerdì 22 aprile alle ore 21 un concerto che vedrà protagonista la pace. Una raccolta fondi per i profughi ucraini con un omaggio musicale a San Francesco Saverio nel 400° anniversario della sua canonizzazione. Appuntamento presso la Rettoria San Francesco Saverio.

Il concerto sarà una preghiera per la pace. Lo stesso uditorio, si troverà coinvolto dalle musiche sacre di Mozart, Rossini, Gomez cantate dal soprano internazionale Felicia Bongiovanni, ed Emanuele Urso direttamente dal coro del teatro Massimo. Il coro sarà l’ensemble vocale di Nuovi Orizzonti Palermo e al pianoforte ci sarà il maestro Antonino Messina.

La serata sarà un momento per meditare sull’importanza della pace e sul delicato momento che stiamo vivendo in questo periodo. Non solo musica, quindi, si alterneranno testi su San Francesco Saverio e un’opera inedita letta dalla stessa autrice Giusi Zanghi, responsabile Nuovi Orizzonti di Palermo. Il concerto è patrocinato da: Arcidiocesi di Palermo, Pastorale giovanile, Nuovi orizzonti, Nazionale Italiana Cantanti. Offerta libera, si potrà donare in presenza o tramite bonifico bancario.