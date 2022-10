Concerto per la pace: "The armed man, a mass for peace" con Karl Jenkins

Con il Patrocinio del Comune di Palermo appuntamento sabato 29 ottobre alle ore 21.15 alla chiesa di Santa Maria della Pietà alla Kalsa. The armed man: a mass for peace di Karl Jenkins.

Protagonisti saranno saranno il Coro Canti Corum di Milano e la solista mezzosoprano Alessia Sparacio, accompagnati da Irene Maria Salerno al pianoforte e da Giovanni Dioguardi alle percussioni, diretti dal Maestro Vincenzo Simmarano. Le offerte libere raccolte, saranno destinate a sostegno dei progetti per la pace della Comunità di Sant’Egidio.

Il compositore gallese Karl Jenkins ha completato “The Armed man: A Mass For Peace” nel 2000, dedicandola alle vittime della guerra del Kosovo. La composizione è ordinata secondo uno schema narrativo che vuole far riflettere sul passaggio dalla guerra alla pace: tredici brani, tredici testi; riflessioni su un tema sempre attuale, mai come oggi.

Musiche coinvolgenti, che si ispirano ad antiche forme con nuove sensibilità; l’ascoltatore per oltre un’ora viene guidato senza sforzo in un percorso dalla guerra ad una speranza di pace. Una molteplicità di poesia e prosa e un’ampia gamma di stili musicali, che riflettono la società globale multiculturale in cui viviamo, nel tentativo di realizzare un lavoro che abbia a che fare in modo totale con un tema di rilevanza e interesse universale: la pace.