Concerto per la pace europea, la musica al Politeama per le donazioni alla Croce Rossa

Sventolano insieme la bandiera gialla e blu dell'Ucraina e quella bianca, rossa e azzurra della Russia. Mentre i sinistri fragori della guerra riempiono le cronache di tutti i giorni, la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana si mobilita a fianco della popolazione ucraina con un messaggio di pace e fratellanza tra i popoli che si traduce in un atto altamente simbolico: unire sul palcoscenico del Politeama Garibaldi domenica 20 marzo alle 11.00 un artista ucraino e un'artista russa. Si tratta dei due noti violinisti Oleksandr Semchuk e Ksenia Milas, che rappresentano i Paesi entrati in conflitto e ci consegnano l'idea che l'arte e la musica siano espressioni del libero pensiero e che nulla potrà sopprimere la loro voce.

Sul podio a dirigere l'Orchestra Sinfonica Siciliana la direttrice artistica della Foss Gianna Fratta per un evento che unisce le note alle parole del giornalista siciliano Roberto Gueli, chiamato ad introdurre l’evento. Il Concerto per la Pace Europea è un’iniziativa benefica a ingresso gratuito e con offerta volontaria alla Croce Rossa Italiana (Comitato di Palermo), che allestirà dei punti di raccolta sia al Politeama che in Piazza Ruggiero Settimo. I contributi raccolti saranno destinati alla popolazione ucraina.

Un concerto, quello della Foss, fortemente voluto dall’assessore regionale Manlio Messina e che ha trovato l’immediata ed entusiastica adesione del commissario straordinario Nicola Tarantino e della direttrice artistica Gianna Fratta. Un concerto che è stato capace di catalizzare la solidarietà e l’appoggio di tanti soggetti del territorio e quindi realizzato con il contributo solidale degli stessi artisti Fratta, Semchuk, Milas, della Croce Rossa Italiana, dell’Ordine dei Giornalisti, di Damir e Alessi, di Davidoff, Massimo Dilio Grafica creativa e Tipografia Mazzini.

La proposta musicale vede in apertura del concerto un brano in prima esecuzione assoluta in Sicilia, la Melodia per due violini e archi composta dal musicista ucraino Myroslav Mychaylovych Skoryk, vittima del regime stalinista. Skoryk, che fu deportato insieme alla sua famiglia in Siberia, si formò ai conservatori di Lviv e Kiev. Il brano proposto è molto famoso in Ucraina e si ritiene prenda le mosse da un tema popolare. A seguire, il Concerto in re minore per due violini, archi e basso continuo BWV 1043 di Johann Sebastian Bach, che compose il brano, caratterizzato dal sottile ed espressivo dialogo tra i due violini, in un intervallo di tempo compreso tra il 1730 e il 1731, durante il suo incarico a Köthen, dove il compositore compose il Concerto per i due violinisti della corte, Joseph Spiess e Friedrich Marcus, eseguendolo poi al Collegium Musicum. In chiusura una delle sinfonie più note di Ludwig van Beethoven, la Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92.

Composta fra il 1811 e 1812, fu eseguita in occasione di un concerto di beneficenza che si tenne l'8 dicembre 1813 a Vienna nella sala grande dell'Università. Wagner l'accolse con molto favore e in L'opera d'arte dell'avvenire commentò: "La sinfonia è l'apoteosi della danza: è la danza nella sua suprema essenza, la più beata attuazione del movimento del corpo quasi idealmente concentrato nei suoni. Beethoven nelle sue opere ha portato nella musica il corpo, attuando la fusione tra corpo e mente".

Sul podio Gianna Fratta, pupilla del grande direttore russo Yuri Ahronovitch, che di lei ha scritto: "Non ho mai conosciuto un direttore così giovane e già così dotato di cuore e di braccio". Pianista e direttrice d'orchestra, ha suonato e diretto nei più prestigiosi teatri del mondo riscuotendo successi tali da indurre nel 2009 il Presidente della Repubblica ad insignirla del titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana. Di grande prestigio anche le carriere dei due solisti.

Oleksandr Semchuk, vincitore già giovanissimo di vari concorsi internazionali, ha alle spalle una brillante carriera concertistica che l'ha visto esibirsi con successo in tutto il mondo, sia come solista sia in collaborazione con musicisti di fama internazionale. A testimonianza del grande contributo offerto alla nazione quale fondatore e promotore del progetto culturale "Artisti per la rinascita dell'Ucraina", nel 2002 lo Stato ucraino gli ha conferito il titolo onorifico di "Artista Benemerito". Al fianco di Semchuck, Ksenia Milas, musicista apprezzata in tutto il mondo. Si è esibita da solista in Italia, Russia, Francia, Germania, Inghilterra, Irlanda, Lituania, Finlandia, Grecia, Svizzera, Cina e molti altri Stati. Affianca all'attività concertistica quella discografica e didattica, insegnando, tra l'altro, all'Accademia Internazionale di Imola, dove trasmette con passione i segreti della tecnica violinistica ai suoi numerosi allievi.

Ingresso libero a partire dalle ore 10 del 20 marzo in ordine di arrivo fino ad esaurimento dei posti. Offerta volontaria per l’Ucraina presso i punti di raccolta allestiti dalla Croce Rossa Italiana presso il Politeama Garibaldi. Info al botteghino del Politeama Garibaldi da lunedì a sabato, dalle 9 alle 13. Ingresso con super green pass e mascherina FFP2.