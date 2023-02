Le corde dell'anima di Osvaldo Lo Iacono per Brass Extra Series al Santa Cecilia

Il Brass Group mette in scena un’altra eccellenza della musica siciliana grazie alle virtuose strings del chitarrista Osvaldo Lo Iacono. Dopo il recentissimo successo dello scorso week end con il concerto di Ola Onabule’ e l’Orchestra Jazz Siciliana diretta dal maestro Antonino Pedone che ha registrato ben quattro sold out, continuano incessanti le attività del Brass Group. Sono infatti circa 800 i jazzofili che hanno confermato la loro presenza al Real Teatro Santa Cecilia, abbonandosi a Brass in Jazz 2022-23. Ed è con questo dato che il Brass prende il volo con altre attività musicali che propone a tutta la cittadinanza con programmi variegati per target differenti e con uno scopo oltre che artistico-culturale anche sociale per la salvaguardia di beni monumentali cittadini.

Con questo obiettivo, infatti, il Brass ha predisposto, come fuori abbonamento, Brass Extra Series all’interno del quale dedica il prossimo appuntamento concertistico. Appuntamento con lo spettacolo Le Corde dell’Anima che vede protagonista Osvaldo Lo Iacono in scena il 10 febbraio alle ore 21.30 al Real Teatro Santa Cecilia, l’unico teatro storico di Palermo dove viene realizzata musica jazz. Jazz, rhythm’n blues, rock, soul, pop o solo del buon blues? In realtà c’è un po’ di tutto nelle corde della pirotecnica chitarra che Osvaldo Lo Iacono suona con la maestria e consapevolezza di uno che con quelle musiche c’è cresciuto e se ne è nutrito.

Talento precoce, a dieci anni rimane folgorato dai Clash e da allora decide che la chitarra sarebbe stata una compagna inseparabile, eleggendo suoi idoli Jimi Hendrix, Eric Clapton e Jeff Beck. A vent’anni già accompagna prestigiosi musicisti internazionali (tra cui Arthur Miles e Michael Allen) e guadagna notorietà oltre Stretto coi Tinturia, gruppo in cui milita per sette anni. Da solista macina una mole di collaborazioni con artisti che appartengono a svariati ambiti musicali: Fabrizio Bosso, Amii Stewart, Simona Molinari, Fabio Concato, Fiordaliso, Simona Bencini, Mauro Ermanno Giovanardi (dei La Crus), l’Orchestra Jazz Siciliana, Antonella Ruggiero, Daria Biancardi ed altre realtà che arricchiscono il suo bagaglio.

Che c’entrano allora gli ormoni? Perché nel gergo musicale “on steroids” è qualcosa che si vuole accrescere al massimo, renderla più grande, più rumorosa, più gonfia, più emozionante, insomma, più eccitante ed esagerata. Se il chitarrista agrigentino, dunque, promette “blues on steroids” vuol dire che è prevista una serata di musica intensa, travolgente e vibrante come poche altre. Brass Extra Series continua l’11 con Gegé Telesforo 5th ed il vulcanico Tom Seals il 24 ed il 25 febbraio con Boogie Woogie & Blues Live. Questi sono solo alcuni dei nomi inseriti nel programma artistico del Brass Group e a breve verrà riaperto un altro sito storico tanto caro alla città e gestito sempre dal Brass Group, lo Spasimo. Al Blue Brass, jazz club unico che rappresenta un gioiello storico alla pari di quelli newyorkesi, andranno ad essere messi in scena diversi spettacoli di artisti residenti, dando spazio anche ai giovani talenti siciliani.

Una scelta importante quella del Brass che ha voluto offrire diverse opportunità musicali concerti in programma nella stagione. L’aumento delle repliche dei concerti deriva da uno specifico bisogno culturale a cui la Fondazione risponde con un calendario ricco di artisti, produzioni orchestrali e prime assolute. Una programmazione quella del Brass Group per un audience ampia e con target diversificato, per gli amanti del jazz e della bella musica. E’ possibile acquistare online i biglietti collegandosi al sito www.bluetickets.it.