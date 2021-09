Bagheria, a Villa San Cataldo la musica di sir Edward Willliam Elgar con l'Orchestra Sinfonica

Villa San Cataldo farà da sfondo ad un concerto dell'Orchestra sinfonica siciliana che inaugura la sua produzione con una performance dal titolo "Elgar, Nobilmente - La musica di sir Edward Willliam Elgar". Il concerto si terrà sabato 11 settembre, a Bagheria, a Villa San Cataldo alle 21.

Sul podio dell'orchiestra Ayrton Desimpelaere: classe 1990, si e? laureato in pianoforte e direzione d'orchestra presso i Conservatori nazionali regionali di Parigi e Versailles e i Conservatori reali di Bruxelles e Mons, nonche? presso la Sorbona e l'ULB in Storia dell'arte e musicologia. Docente di orchestra dal 2017 presso l'Imep, assume anche le funzioni di docente di direzione d'orchestra, canto corale e coaching vocale. Nel giugno 2015 a Mosca, Desimpelaere si e? fatto un nome dirigendo i solisti di Mosca di Yury Bashmet con breve preavviso durante la semifinale del Concorso Internazionale Tchaikovsky. Pochi mesi dopo, l'Ope?ra Royal de Wallonie lo assunse per quattro stagioni come assistente alla direzione.

Natalie Clein con il suo violoncello aprirà lo spettacolo esibendosi nel Concerto per violoncello e orchestra op. 85, l’ultimo grande capolavoro per orchestra del compositore inglese. “Una violoncellista che ipnotizza l’ascoltatore” è stata definita qualche anno fa su The Times, Clein ha costruito una luminosa carriera esibendosi con le maggiori orchestra del mondo e nelle sale da concerto piu? celebri. Nata nel Regno Unito, si e? imposta all’attenzione del mondo musicale internazionale all’eta? di 16 anni, quando vinse sia il premio BBC Young Musician dell’anno e il Concorso per giovani interpreti Eurovision Competition. È ora docente alla Musikhochschule di Rostov in Germania. Dal 2015, e? stata nominata dall’Universita? di Oxford artista in Residenza e direttrice Musicale per un periodo di 4 anni, nel corso dei quali si occupera? di nuovi progetti musicali, sperimentando anche inediti percorsi didattici.

Seguiranno e chiuderanno il concerto le Variazioni su un tema originale, "Enigma", op. 36. L‘opera scritta da Elgar tra il 1898 e il 1899 in cui ogni variazione trae ispirazione ed è dedicata ad uno dei suoi familiari o amici (come scrive il compositore stesso). Si racconta che il tema fosse nato casualmente al pianoforte e la melodia catturò l'attenzione della moglie Caroline che gli chiese di ripeterla. Elgar iniziò ad improvvisare variando la melodia in modo da raffigurare in musica i suoi amici, oppure seguendo lo stile musicale da loro usato. Successivamente fu riscritta per orchestra.

È possibile acquistare i biglietti tramite il botteghino del Teatro Politeama Garibaldi (aperto al pubblico tutti i giorni, domenica compresa, dalle ore 9 alle 13) e in loco un’ora e mezza prima del concerto (secondo disponibilità) nonché online su Vivaticket. Il costo dei biglietti è di € 10 e € 5. Si ricorda, che in ottemperanza all’ultimo decreto del Governo (n.105/2021) sulle misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 in vigore dal 6 agosto, per partecipare ai concerti occorrerà essere in possesso del Green Pass.

