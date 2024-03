Sinfonica al Politeama, Luigi Piovano sul podio e al violoncello per Sostakovic e Mozart

Considerato in tutto il mondo uno dei migliori violoncellisti della sua generazione, nonché colonna portante dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma, Luigi Piovano salirà sul podio del Politeama Garibaldi nella duplice veste di direttore e solista al violoncello nel prossimo appuntamento della stagione concertistica dell’Orchestra Sinfonica Siciliana venerdì 22 marzo alle ore 21 e sabato 23 alle ore 17.30.

In programma il Concerto n. 1 in mi bemolle maggiore op. 107 per violoncello e orchestra di Dmitrij Šostakovi? e la Sinfonia n. 41 in do maggiore KV 551 “Jupiter” di Wolfgang Amadeus Mozart. Prova generale aperta venerdì 22 marzo alle ore 10. Biglietto € 5. Biglietti: € 25 platea; € 20 palco; €15 anfiteatro con riduzioni del 20% per abbonati 2023/24, docenti, convenzioni e del 50% per studenti, under 16 + accompagnatore, ipovedenti e diversamente abili con necessità di accompagnatore.