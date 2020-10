Teatro Politeama, sir Gardiner dirige il concerto dell'Orchestra Sinfonica Siciliana

Sir John Eliot Gardiner dirigerà l’Orchestra Sinfonica Siciliana. Un omaggio del grande maestro inglese alla Sicilia, a Palermo. L'appuntamento è venerdì 9 ottobre alle ore 19 al Teatro Politeama Garibaldi: Le Ebridi "La grotta di Fingal", ouverture op. 26 di Felix Mendelssohn e la Sinfonia n. 4 in si bemolle maggiore op. 60 di Ludwig van Beethoven sarà il programma di questo concerto straordinario.

Considerato uno dei musicisti più innovativi e dinamici e una delle figure più autorevoli del panorama musicale contemporaneo, sir Gardiner ha aperto il cartellone della Settimana di Musica Sacra a Monreale domenica sera e ha anche raddoppiato la sua presenza sostituendo sul podio martedì il maestro Ton Koopman (assente per motivi di salute).

“Dopo 7 mesi di silenzio forzato a causa del Covid19 - commenta il maestro, estasiato dai luoghi della Sicilia che ha visitato anche nella sua infanzia - è una gioia avere l'opportunità di dirigere l'Orchestra Sinfonica Siciliana con un passato così illustre”.

Onorato di questa presenza il sovrintendente della Foss, Antonio Marcellino: “È un’esperienza importante per la nostra Orchestra. Aprire la Settimana di Musica Sacra a Monreale con sir Gardiner alla direzione ed i suoi Monteverdi Choir e English Baroque Soloists, è stato per noi motivo di grande orgoglio. Questa ulteriore disponibilità del maestro di trattenersi ancora qualche giorno a Palermo per esibirsi nel nostro teatro ci riempie di gioia. In piena rassegna della Settimana di Musica Sacra a Monreale, la Foss ha deciso di permettere al nostro pubblico affezionato di non perdersi un concerto straordinario come questo“.

Il costo del biglietto è di € 30 (sconto del 50% per gli abbonati della stagione 2019/20 e gli under 30) ed è acquistabile (preferibilmente tramite pagamento elettronico) al botteghino del Politeama (aperto dalle ore 9 alle 13), un’ora e mezza prima del concerto o ancora online su Vivaticket. Ingresso e capienza secondo le norme anti-Covid.