Al Politeama con Stravinskij, Giampiero Mancini ospite delle domeniche civiche

Saranno i Cameristi dell'Orchestra Sinfonica Siciliana diretti dal maestro Francesco Di Mauro e il poliedrico attore Giampiero Mancini i protagonisti del settimo appuntamento delle Domeniche Civiche, la rassegna promossa dalla Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana e ideata dalla direttrice artistica Gianna Fratta.

Domenica 6 marzo al Politeama Garibaldi alle ore 18 due grandi capolavori di Igor Stravinskij, l’Ottetto per strumenti a fiato e l’Histoire du soldat. Brani di grande interesse compositivo, avanguardistici per la scrittura e innovativi per le scelte timbriche, si pongono come due capisaldi della letteratura del Novecento, il primo scritto nel 1923 ed eseguito la prima volta sotto la direzione dello stesso compositore, il secondo rappresentato per la prima volta nel 1918 sotto la direzione di Ansermet. In particolare l’Historie, su cui vale la pena di soffermarsi, è un’opera da camera piuttosto complessa nella sua formulazione, trattandosi, di una “storia da leggere, recitare e danzare in 2 parti”, su libretto in francese di Charles-Ferdinand Ramuz.

Ispirata a varie fiabe popolari russe tratte dalla raccolta di Afanas’ev, fu composta mentre Stravinskij si trovava in Svizzera dove si era rifugiato nel 1914 per sfuggire alla Prima Guerra Mondiale e alla Rivoluzione d’ottobre che nel 1917 avrebbe rovesciato in Russia il regime zarista. Accattivante la storia, che prende avvio dalla vicenda di un soldato, che, sul cammino verso casa per una licenza, incontra il Diavolo, il quale lo adesca e gli sottrae il violino in cambio di un libro che realizza ogni desiderio.

La narrazione è affidata all’originalissima interpretazione di Giampiero Mancini, artista poliedrico, definito dalla critica “uno dei talenti piu? cristallini del teatro italiano”. Il grande pubblico lo ricorda per le sue numerose presenze televisive (Mentre ero Via, Angeli, I segreti di Borgo Larici, Il commissario Schiavone, L’Allieva, Don Matteo, Un posto al sole ecc.), oltre alle tantissime produzioni teatrali (Separati di Alessandro Capone, coprotagonista con Massimo Ghini in Operazione san Gennaro - La leggenda ecc.). Mancini è molto attivo anche in campo musicale, collaborando stabilmente con le piu? importanti istituzioni sinfoniche nazionali ed internazionali come attore in scena, regista e responsabile della drammaturgia (Strappami la Vita” - viaggio nel mondo del Tango da Gardel a Piazzola, sei diversi allestimenti dell'Histoire du soldat, Vissi d’arte vissi per Maria – Il Maggiordomo della Callas, Pierino e il lupo, Il Bue sul tetto, Il Carnevale degli animali, Histoire de Carmen, Mozart e Rodari ecc.). Attualmente è impegnato sul set di Fosca Innocenti con Vanessa Incontrada.

E se la narrazione è affidata ad un attore di questo calibro, altrettanto può dirsi della parte musicale, che si avvale della professionalità dei Cameristi dell'Orchestra Sinfonica Siciliana, gruppo da camera unito dalla comune esperienza nell’OSS e formato da musicisti che hanno ricoperto ruoli di prestigio nelle principali orchestre italiane e si sono esibiti in tutto il mondo (Finlandia, Francia, Inghilterra, America, Giappone, Cina ecc.).

L’organico è composto da Franco Ciancimino, flauto, Alessandro Cirrito, clarinetto, Carmelo Pecoraro, fagotto, Massimiliano Galasso, fagotto, Salvatore Magazzù, tromba, Antonino Peri, tromba, Giuseppe Bonanno, trombone, Calogero Ottaviano, trombone, Marco Rogliano, violino, Damiano D’Amico, contrabbasso, Massimo Grillo, percussioni. La direzione è affidata a Francesco Di Mauro, musicista catanese e coordinatore artistico dell’Orchestra Sinfonica Siciliana. Direttore di notevole esperienza, ha lavorato con numerose orchestre in tutto il mondo (Teatro dell’Opera di Odessa, Opera Hall di Toronto, Opera Lyra di Ottawa, Teatro dell’Opera di Cracovia, Teatro Lirico di Cagliari, Teatro Nazionale dell’Opera di Danzica, Berkley Opera House di San Francisco, Orchestra della Radio Televisione di Sofia, Lousiana Acadiana Symphony Orchestra, Vancouver Symphonia Orchestra, Orchestra Filarmonica Toscanini di Parma, Carnegie Hall di New York ecc.), dedicandosi in particolare al repertorio operistico (Barbiere di Siviglia presso l’Opera Lyra di Ottawa, Don Giovanni al Teatro dell’Opera di Cracovia, Così fan tutte al Teatro Regionale Toscano, Tosca al Teatro Nazionale dell’Opera di Danzica, Aida, Cavalleria Rusticana e Pagliacci alla Berkley Opera House di San Francisco ecc.).

Alla fine dello spettacolo sarà offerto un aperitivo nel porticato del Politeama Garibaldi, momento conviviale e di scambio di idee molto apprezzato dal folto pubblico delle Domeniche Civiche. Biglietti in vendita al botteghino del Politeama Garibaldi da lunedì a sabato, nonché nelle domeniche di concerto, dalle ore 9 alle 13 e un'ora e mezza prima dello spettacolo, oppure online su Vivaticket.

Costo biglietto: 10 euro, costo biglietto ridotto: 7 euro (under 30, abbonati stagione 2021/2022, convenzioni con Associazioni, cral, centri culturali ecc.). Prevista anche una scontistica speciale per gli studenti di ogni ordine e grado (Scuola media, Scuola media superiore, Università, Conservatorio di Musica, Istituto d'arte ecc.): 5 euro. Ingresso con super green pass e mascherina Ffp2.