Orchestra Sinfonica, al Teatro Politeama due concerti dedicati all'austriaco Gustav Mahler

Ultimo appuntamento della stagione invernale al Politeama con la musica dal vivo dell’Orchestra Sinfonica Siciliana. Dal prossimo fine settimana, al via la stagione estiva della Foss con concerti all’aperto a Palermo e in tutta la Sicilia.

Saranno due composizioni dell’austriaco Gustav Mahler, i Kindertotenlieder e la Sinfonia n. 1 in re maggiore (Il Titano), le protagoniste di questa produzione che va in scena sabato 5 giugno alle 17.30 e in replica domenica 6 giugno alle 11. A dirigere l’Oss, anche in questa seconda produzione del ciclo “È viva la musica”, il maestro Nicola Luisotti, la voce solista sarà quella del baritono Artur Rucinski: studia all'Accademia Musicale di Varsavia e debutta nel 2002 all'Opera di Varsavia nel ruolo di Eugene Onegin. Nel corso degli anni sviluppa un vasto repertorio, anche concertistico, dove è molto apprezzato; ha collaborato con Wiener Konzerthaus, Wiener Musikverein, Radio Symphonie Orchester Wien e Deutsche Symphonie Orchester Berlin. Ha lavorato con direttori del calibro di Daniel Barenboim, Valery Gerghiev, Kirill Petrenko, Nello Santi e lo stesso Luisotti col quale si ritroveranno in questi appuntamenti musicali al Politeama.

L’accesso e la permanenza in sala saranno regolate dalle norme anti Covid (si allega regolamento), tra queste: controllo della temperatura all’ingresso e igienizzazione delle mani, obbligo di indossare la mascherina per l’intera permanenza in teatro, distanza di almeno un metro tra una postazione e l’altra, igienizzazione delle sedute degli spettatori e di aree, superfici, luoghi di passaggio di tutti gli ambienti accessibili alla fruizione pubblica prima di ogni spettacolo.

Le prenotazioni sono già aperte ed è possibile accedervi attraverso le seguenti modalità:

botteghino del Politeama (aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 13 e un’ora e mezza prima del concerto)

online su Vivaticket e in tutti i punti vendita Vivaticket della città di Palermo

Per l’acquisto al botteghino, rispondendo alle normative anti Covid, è preferibile il pagamento elettronico. Il biglietto è nominativo; per l’acquisto di più biglietti occorre comunicare i nominativi ed i recapiti telefonici di ciascun partecipante. E’ possibile pagare tramite voucher sia al botteghino che online. Costi: € 20 biglietto intero e € 10 per gli abbonati alla stagione 2019/2020 e gli under 30.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...