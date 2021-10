Al Politeama tornano i concerti della Sinfonica: a dirigere l'Orchestra sarà Mayer

Musiche di Debussy, Ravel, Martin e Mozart inaugureranno il mese di ottobre della Foss in attesa dell’avvio della nuova stagione 21/22, già presentata e della quale è in corso la campagna abbonamenti. Un direttore d’eccezione, Alexander Mayer, dirigerà l’Orchestra Sinfonica Siciliana per questa produzione in scena domenica 3 al Teatro Politeama a Palermo alle ore 18.

Il poema sinfonico di Debussy Prélude à l'après-midi d'un faune apre il concerto. Ispirato al poema di Mallarmé, è considerato uno dei capolavori dell’impressionismo musicale. Si prosegue con Le tombeau de Couperin di Ravel, una suite per orchestra che riprende un lavoro pianistico precedente del compositore francese. Segue l’Ouverture en hommage à Mozart di Martin, un vero e proprio omaggio a Mozart, compositore amato ed ammirato da Martin e del quale questo anno ricorre il 230° anniversario della morte. A chiusura del programma, per completare le celebrazioni mozartiane, la Sinfonia n. 41 “Jupiter” in do maggiore KV 551 dello stesso Mozart, definita da Strauss “la sinfonia più bella” e soprannominata dall’impresario londinese Peter Salomon, in un’edizione postuma di una trascrizione pianistica, Jupiter per la grandiosità dei suoi temi e della sua architettura musicale.

Sul podio Mayer, personalità eclettica che nei suoi programmi cerca spesso scambi e contaminazioni con altri stili, linguaggi e culture, come la musica elettronica, il klezmer o il mondo della musica araba. Ha studiato musica da chiesa e direzione d'orchestra alla Hochschule fu?r Musik Saar, tra gli altri con Leo Kra?mer e Max Pommer. I corsi di perfezionamento lo hanno portato a imparare da Neeme Ja?rvi, Gennady Rozhdestvensky e Frieder Bernius; come assistente ha lavorato con John Nelson e Donald Runnicles. Nel 2003 ha vinto il Tokyo International Conducting Competition. Oltre a lavorare con orchestre professionali, è direttore ospite principale della Landes-Jugend-Symphonie-Orchester Saar e si esibisce regolarmente come organista e musicista da camera. Per la stagione 21/22, ha assunto il ruolo di 1° Kapellmeister e vice Generalmusikdirektor al Theater Vorpommern.

È possibile acquistare il biglietto presso il Botteghino Politeama Garibaldi, aperto da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 16.30, il sabato dalle ore 9 alle ore 13, un’ora prima del concerto secondo disponibilità oppure online su Vivaticket. Il costo del biglietto è di € 10 e € 5.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...