Tornano i concerti dal vivo al Teatro Politeama: "E' viva la musica", si ricomincia

“È viva la musica”, l’attività concertistica della Foss riparte nel segno della presenza e della volontà di “riabbracciare” il pubblico attraverso le note che in questi mesi hanno risuonato in un teatro chiuso e raggiunto dal pubblico solo attraverso i canali streaming.

Due le produzioni in programma, con quattro concerti complessivi che verranno diretti dal maestro Nicola Luisotti: il 29 e 30 maggio e il 5 e 6 giugno. Un programma musicale realizzato nei mesi scorsi e sposato dall’attuale commissario della Fondazione, Nicola Tarantino, nominato ad aprile dall’assessore regionale al Turismo Manlio Messina, e dalla nuova direttrice artistica, Gianna Fratta. Due produzioni che chiudono la stagione invernale con l’apertura al pubblico (secondo quanto previsto dall’ultimo decreto del Governo in merito al contrasto e contenimento della pandemia da Covid-19) e facendo da preludio ad una stagione estiva ricca di appuntamenti.

Concerto per pianoforte e orchestra KV 595 di Wolfgang Amadeus Mozart e Sinfonia n. 6 (Pastorale) di Ludwig van Beethoven sono le musiche in programma nei concerti di sabato 29 (ore 17.30) e domenica 30 maggio (ore 11). Al pianoforte Andrea Lucchesini, musicista apprezzato sin da giovanissimo nel panorama internazionale con la vittoria del Concorso Internazionale “Dino Ciani” presso il Teatro alla Scala di Milano. Suona da allora in tutto il mondo con orchestre prestigiose ed i più grandi direttori, suscitando l’entusiasmo del pubblico per la combinazione tra solidità di impianto formale nelle sue esecuzioni, estrema cura del suono, raffinatezza timbrica e naturale capacità comunicativa.

A dirigere l’Orchestra Sinfonica Siciliana torna Nicola Luisotti, protagonista a dicembre dei concerti in streaming della Foss. Direttore Ospite Principale del Teatro Real di Madrid, Luisotti è stato Direttore Musicale dell'Opera di San Francisco dal 2009 al 2018, dove ha diretto oltre quaranta produzioni tra opere e concerti dal suo debutto nel 2005. Nel 2018 è stato insignito della San Francisco Opera Medal per i suoi meriti artistici. Brillante interprete anche nel repertorio sinfonico, ha collaborato con varie orchestre sinfoniche tra cui San Francisco Symphony, Filarmonica della Scala, Cleveland Orchestra, Philadelphia Orchestra, Atlanta Symphony, London Philharmonia Orchestra, Orchestre de Paris, Filarmonica di Berlino, Bavarian Radio Orchestra, Orchestra di Santa Cecilia di Roma, Orchestra Sinfonica di Madrid, Orchestra del Teatro Regio di Torino, Tokyo Symphony e NHK Orchestra.

Per i concerti del 5 (ore 17.30) e 6 giugno (ore 11) protagonista sarà il baritono Artur Rucinski. Studia all'Accademia Musicale di Varsavia e debutta nel 2002 all'Opera di Varsavia nel ruolo di Eugene Onegin. Nel corso degli anni sviluppa un vasto repertorio, anche concertistico, dove è molto apprezzato; ha collaborato con Wiener Konzerthaus, Wiener Musikverein, Radio Symphonie Orchester Wien e Deutsche Symphonie Orchester Berlin. Ha lavorato con direttori del calibro di Daniel Barenboim, Valery Gerghiev, Kirill Petrenko, Nello Santi e Nicola Luisotti. I due artisti si ritroveranno insieme in questo concerto dell’OSS con brani del compositore austriaco Gustav Mahler: Kindertotenlieder e Sinfonia n. 1 in re maggiore (Il Titano).

L’accesso e la permanenza in sala saranno regolate dalle norme anti Covid (si allega regolamento), tra queste: controllo della temperatura all’ingresso e igienizzazione delle mani, obbligo di indossare la mascherina per l’intera permanenza in teatro, distanza di almeno un metro tra una postazione e l’altra, igienizzazione delle sedute degli spettatori e di aree, superfici, luoghi di passaggio di tutti gli ambienti accessibili alla fruizione pubblica prima di ogni spettacolo.

Le prenotazioni saranno possibili da lunedì 24 maggio attraverso le seguenti modalità:

botteghino del Politeama (aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 13 e un’ora e mezza prima del concerto);

online su Vivaticket e in tutti i punti vendita Vivaticket della città di Palermo

Per l’acquisto al botteghino, rispondendo alle normative anti Covid, è preferibile il pagamento elettronico. Il biglietto è nominativo; per l’acquisto di più biglietti occorre comunicare i nominativi ed i recapiti telefonici di ciascun partecipante. E’ possibile pagare tramite voucher sia al botteghino che online. Costi: € 20 biglietto intero e € 10 per gli abbonati alla stagione 2019/2020 e gli under 30.

