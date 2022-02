Mauro Berruto e il SymphoBaRock Ensemble: domeniche civiche al Teatro Politeama

La partita più importante da giocare è la vita stessa, ma anche per quella occorre allenamento. Vale per chi sogna di vincere una medaglia, creare un’opera d’arte, raggiungere un traguardo ambito, oppure dare semplicemente il meglio di sé in ogni occasione. Parola di Mauro Berruto, giornalista, scrittore e soprattutto infallibile coach, maestro nel tracciare una mappa per tradurre il potenziale in eccellenza.

L’obiettivo è trasformare le nostre esistenze in Capolavori, come suggerisce il titolo della illuminante lecture show che il carismatico ‘allenatore’ proporrà a “Domeniche Civiche”, innovativo ciclo di incontri culturali-concerti cameristici-aperitivi, promossi con crescente successo dalla Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana.

La conversazione di Berruto sarà abbinata alla performance del SymphoBaRock Ensemble, che si prefigge di esplorare altri “capolavori”, quelli dell’età barocca, ma rileggendoli con il gusto moderno. L’appuntamento è per il 27 febbraio alle ore 18 nella Sala Grande del Politeama Garibaldi, nel cui portico monumentale sarà offerto al temine un rinfresco, per dare modo agli spettatori di dialogare tra loro e con il relatore, nel rispetto delle vigenti normative anti Covid.

È questa la formula vincente di “Domeniche Civiche”, cartellone parallelo alla stagione sinfonica, arricchita ed integrata da questo percorso ideato dalla direttrice artistica Gianna Fratta per aggregare non solo gli appassionati di musica, ma un pubblico trasversale di cittadini interessati all’approfondimento di tematiche sociali e culturali, affrontare da personalità di prim’ordine. Veri e propri eventi di alto contenuto civico, associati di volta in volta a raffinate performance musicali, che esulano per organico dal repertorio orchestrale, con gli stessi professori dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, chiamati a dare vita alla varia declinazione degli ensemble da camera.

Dopo gli incontri con studiosi e maître à penser del calibro di Guido Barbujani, Stefano Massini, Vera Gheno, sarà altrettanto interessante riflettere sull’affinità tra i campioni dello sport e i geni dell’arte, da cui prende le mosse Mauro Berruto portando in scena la trasposizione del suo saggio Capolavori. Allenare, allenarsi, guardare altrove, vincitore del Premio Speciale Coni al Festival di letteratura sportiva 2019. Quando si parla di ‘capolavori’, il pensiero va infatti alle vette delle diverse espressioni artistiche: pittura, scultura, cinema, teatro, musica o letteratura.

Difficilmente si pensa allo sport. Non è così per Mauro Berruto, un’intera esistenza dedicata ad allenare, già commissario tecnico della nazionale italiana di pallavolo che ha vinto la Medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Londra 2012. Per lui non c’è differenza tra un capolavoro di Michelangelo e uno di Maradona. E ci porta a scoprire che il gesto dell’allenare non è esclusivo di chi entra in uno spogliatoio, ma è una pratica che accomuna sportivi e artisti. In questo ideale accostamento, Diego Armando Maradona palleggerà con Michelangelo; Jury Chechi sfiderà il precursore della Body Art, Yves Klein; Muhammad Ali e il poeta Kostantinos Kavafis comporranno versi: perché atleti, artisti e poeti fanno parte della stessa ‘squadra’, quella in cui l’individuo può esprimere il proprio talento e costruire il proprio capo d’opera.

Di più: in qualsiasi progetto di gruppo o individuale, allenare e allenarsi è essa stessa un’arte che ci rende capaci di portare a compimento la nostra realizzazione. Perciò parla ad ognuno di noi l’affascinante narrazione di Mauro Berruto, opinionista di trasmissioni come “La domenica sportiva” e “Dribbling”, mentre si moltiplicano i lettori che lo leggono su Avvenire, Il Foglio, Il Corriere della Sera. Dal 2016 al 2018 è stato l’ad della “Holden”, la più prestigiosa scuola europea di storytelling. Esperienze che hanno fatto di lui un richiestissimo keynote speaker. Autore di due romanzi (Andiamo a Vera Cruz con quattro Acca e Independiente Sporting), Capolavori è la sua terza opera letteraria, diventata la lecture-show che approda ora a “Domeniche civiche”.

Seguirà l’esibizione del SymphoBaRock Ensemble, formato da Agostino Scarpello e Angelo Cumbo (violini), Roberto Presti (viola), Giancarlo Tuzzolino (violoncello), Maurizio Billeci (basso elettrico), Stefano Romeo (chitarra elettrica), Riccardo Scilipoti (clavicembalo/organo), Giovanni Dioguardi (batteria).

Il progetto SymphoBaRock, ideato da Maurizio Billeci, nasce nel 2021 con l’intento di un approccio "leggero" nei confronti del repertorio barocco. Mettere d’accordo il groove del rock con la classica è ricetta già sperimentata (basti pensare a Gian Piero Reverberi o ai New Trolls), da qui l'impegno di trovare nuove soluzioni, attraverso le musiche create o arrangiate dal violinista e compositore palermitano Salvatore Passantino, classe 1992, in una chiave vicina ai giorni nostri e ad un pubblico giovane.

In programma tre brani del ciclo BaRockConcerts. Il n.1 è una libera rielaborazione del celebre Concerto Grosso op. 6 n.8 di Corelli. Il n.2 nasce come arrangiamento della Sonata per violino e basso continuo op. 2 n. 3 di Vivaldi, per mettere in luce inesplorate potenzialità di una pagina che non è tra le più note del compositore veneziano. Il BaRockConcert n.3 è invece interamente basato su temi originali di Passantino, ma legato alla grande tradizione del barocco italiano nella struttura che ricalca quella vivaldiana. Biglietti in vendita al botteghino del Politeama Garibaldi.

Costo biglietto: 10 euro intero, 7 euro ridotto (under 30, abbonati stagione 2021/2022, convenzioni con Associazioni, cral, centri culturali ecc.). Prevista anche una scontistica speciale per gli studenti di ogni ordine e grado (Scuola media, Scuola media superiore, Università, Conservatorio di Musica, Istituto d'arte ecc.): 5 euro. Ingresso con super green pass e mascherina Ffp2.