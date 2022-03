Galà lirico al Politeama, Rancatore e Di Vietri in scena con l'Orchestra Sinfonica Siciliana

La Foss abbraccia la lirica organizzando un concerto lirico-sinfonico al Politeama Garibaldi di Palermo sabato 26 marzo alle ore 17.30, con un appuntamento fuori abbonamento. Continua, dunque, l’incessante attività della Sinfonica che aggiunge concerti alla già ricca programmazione della stagione invernale 2021/2022, toccando anche altri comuni.

Il galà lirico si pregia di due voci eccezionali, quelle del soprano Desirée Rancatore e del tenore Dario Di Vietri. Sul podio dell’Orchestra Sinfonica Siciliana Aldo Sisillo, bacchetta esperta nel repertorio lirico. Di grande fascino il repertorio proposto, che tocca le opere di tre grandi operisti: Puccini, Wagner e Mascagni. Il concerto si apre con pagine tratte da Manon Lescaut, iniziando con l’emozionante Intermezzo, per poi continuare con due arie suggestive come In quelle trine morbide e Donna non vidi mai.

Dello stesso autore si ascolteranno anche pezzi notissimi da Turandot, l’ultima opera del compositore toscano, di cui vengono proposti Tu che di gel sei cinta, Nessun dorma e il duetto del primo atto Vogliatemi bene, oltre alla meravigliosa romanza per tenore tratta da Tosca E lucevan le stelle, struggente melodia del pittore Cavaradossi accolta dal pubblico fin dalla prima esecuzione in maniera entusiastica e diventata una delle pagine più amate del compositore lucchese. In chiusura di concerto, pagine dalla Bohème, l’opera più eseguita di Puccini, di cui si ascolteranno Sì, mi chiamano Mimì e il duetto finale del primo atto O soave fanciulla.

Ampio spazio anche all’orchestra sola con due ouverture tra le più note ed amate della produzione wagneriana, quella dell’Olandese volante, nel cui attacco Wagner presenta il leitmotiv dell’Olandese in tutta la sua angoscia e disperazione con delle quinte vuote che ricordano la tanto amata Nona di Beethoven trascritta per pianoforte dal compositore in gioventù, e l’imponente ouverture da I Maestri cantori di Norimberga.

Non manca l’omaggio a Giovanni Verga nel centenario della morte, nel miglior modo in cui la musica e il canto possano omaggiare il grande scrittore siciliano, ossia attraverso Cavalleria Rusticana, opera notissima di Mascagni che prende il titolo e il soggetto proprio da una novella di Verga. Del noto lavoro mascagnano verranno proposti il Preludio e Siciliana, che aprono l’opera proprio con le note in siciliano cantate da Turiddu alla bella Lola e l’Ave Maria, costruita sul celeberrimo intermezzo.

Il meraviglioso programma si avvarrà delle voci di due artisti noti in Italia e nel mondo: la siciliana Desirée Rancatore, riconosciuta a livello internazionale per il virtuosismo del canto e per la grande musicalità che l’hanno portata ad esibirsi in contesti come La Scala di Milano, Salzburg Festival, Covent Garden di Londra, Wiener Staatsoper, Opéra National de Paris, Opernhaus di Zurigo, Teatro Real de Madrid, Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, solo per fare pochi esempi. Al suo fianco il tenore Dario Di Vietri, frequentatore di palcoscenici come Arena di Verona, Petruzzelli di Bari, Maggio Musicale Fiorentino, Teatro San Carlo, per limitarsi all’Italia.

I due cantanti saranno guidati dalla solida bacchetta di Aldo Sisillo, direttore ospite, soprattutto per il repertorio operistico, in istituzioni come l’Orchestra Haydn di Bolzano, l'Orchestra del Teatro Massimo di Palermo, l’Orchestra Alessandro Scarlatti della Rai di Napoli, l’orchestra Arturo Toscanini, la Philharmonisches Orchester der Hansestadt Lübeck, la Moravian Philarmonic Orchestra, l’Armenian Philarmonic Orchestra, l’Orchestra dell’Accademia Filarmonica di San Pietroburgo, ecc. Biglietti in vendita al botteghino del Politeama Garibaldi da lunedì a sabato e un'ora e mezza prima dello spettacolo, oppure online. Costo: da € 5 a € 10.