Un poema per il sax, Alex Bastianutto in concerto con l'Orchestra Sinfonica Siciliana

Strumento non molto usuale nei concerti di musica “classica”, il sassofono, con il suo interprete Alex Bastianutto, eccellenza italiana del panorama internazionale, sarà solo uno dei protagonisti del concerto di venerdì 26 novembre (ore 21; replica sabato 27 ore 17.30) dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, che procede così nel suo percorso programmatico della Stagione 2021-2022, riscuotendo successo e entusiasmo da parte del pubblico sempre più numeroso al Politeama Garibaldi.

I riflettori, infatti, si accenderanno anche sul podio di questo appuntamento dall’impaginazione originale: alla testa della compagina siciliana ci sarà il bravissimo Christian Vásquez, uno degli esempi più brillanti e felici del famoso El sistema, modello musicale didattico ideato in Venezuela da José Antonio Abreu da cui hanno spiccato il volo il celeberrimo Gustavo Dudamel e Diego Matheuz, (Matheuz è atteso per ben due volte in questa Stagione). Non è un caso che ormai da tempo, artisti venezuelani di questo calibro siano molto spesso in Italia. Claudio Abbado, amico fraterno di José Abreu, si è sempre battuto perché l’Italia fosse la seconda patria de El sistema che in Venezuela non solo ha salvato migliaia di ragazzi da situazioni esistenziali di grande precarietà, ma ha inculcato loro il profondo amore per la musica, donando gli strumenti che, al posto “del cellulare”, sono diventati veri e propri status symbol per le nuove generazioni.

Aprirà la serata il Concerto in mi bemolle maggiore per sassofono e archi, op. 109 di Aleksandr Konstantinovi? Glazunov, nell’interpretazione, appunto, di Alex Sebastianutto che imboccherà lo strumento anche per la pagina successiva, ovvero il Poème per sassofono e orchestra, op.20 di Pierre-Philippe Bauzin. Nella seconda parte del concerto, Christian Vásquez leverà la bacchetta sulla Sinfonia n. 8 di Antonin Dvorak, una delle composizioni più ricche di temi e più belle del musicista boemo.

Biglietti al Botteghino Politeama Garibaldi, aperto da lunedì a sabato dalle ore 9 alle ore 13 e un'ora e mezza prima del concerto oppure online su Vivaticket. Prezzi: platea € 20, palco € 15, anfiteatro € 10 con riduzioni per under 30, abbonati stagione 21-22, convenzioni e diversamente abili con necessità di accompagnatore. Si ricorda che in ottemperanza all'ultimo decreto del Governo (n.105/2021) sulle misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 in vigore dal 6 agosto, per partecipare ai concerti occorrerà essere in possesso del green pass.