Matheuz dirige l'Orchestra Sinfonica Siciliana: concerti in sicurezza in quattro giorni

Lungo weekend di concerti al Politeama Garibaldi: l'Orchestra Sinfonica Siciliana torna ad esibirsi per quattro date di seguito. Una scelta dettata anche dalle norme anti-Covid che prevedono una capienza ridotta della sala. Ci saranno così quattro turni, da giovedì a domenica cercando di venire incontro alle esigenze di tutti gli appassionati della buona musica.

L'Orchestra sarà diretta dal venezuelano Diego Matheuz: “Siamo contenti di quest’altra collaborazione con il maestro. - sottolinea il sovrintendente della Foss, Antonio Marcellino - Matheuz torna sul podio a dirigere la nostra orchestra dopo il successo del “Progetto Beethoven” a Taormina nel mese di luglio. E siamo ovviamente contenti per la presenza di altri due grandi artisti che hanno calcato i palcoscenici dei maggiori teatri del mondo: il maestro Allegrini e il soprano Rancatore”.

Il programma prevede: il Concerto n. 4 in mi bemolle maggiore KV 495 per corno e orchestra di Wolfgang Amadeus Mozart con Alessio Allegrini solista al corno e la Sinfonia n. 4 in sol maggiore di Gustav Mahler con il soprano Desirée Rancatore. Prima data giovedì 22 ottobre

alle ore 21 per poi proseguire venerdì 23 sempre alle ore 21, sabato 24 alle ore 17.30 e domenica 25 alle ore 11. I biglietti hanno un costo di € 20 intero e € 10 ridotto per abbonati stagione 2019/2020 e under 30. Sono disponibili (preferibilmente con pagamento elettronico) al Botteghino del Politeama da lunedì 19 ottobre (ore 9/13) e un'ora e mezza prima dei concerti nonché online su Vivaticket. E' possibile utilizzare il voucher. Qui maggiori informazioni: www.orchestrasinfonicasiciliana.it.