Concerto per violino di Brahms, sinfonia militare di Haydn: concerto della Sinfonica al Politeama

La stagione sinfonica 2021/2022 dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, continua a inanellare gioielli. Venerdì 21 gennaio (ore 21, replica sabato 22 ore 17.30) al Politeama Garibaldi è chiamata in scena Isabelle Faust, una delle violiniste più acclamate della scena mondiale.

Accanto a lei, sul podio della straordinaria Orchestra siciliana, l’altrettanto bravo e famoso direttore David Crescenzi. Nella prima parte dei due concerti, la bella violinista sarà interprete del meraviglioso Concerto per violino e orchestra in re minore op. 77 di Johannes Brahms, invece la seconda parte delle seratesarà campeggiata dalla Sinfonia detta “Militare” n. 100 in sol maggiore di Joseph Haydn.

Elegante, raffinata, dal suono portentoso ma cristallino, Isabelle Faust seduce il pubblico con interpretazioni sempre originali e avvincenti. Non tralascia nulla, dalla prassi esecutiva alla profonda conoscenza del contesto storico in cui è stato creato il pezzo che di volta in volta esegue con uno stile personale e contemporaneo. Tedesca di nascita, Isabelle vince giovanissima due tra i più rinomati concorsi violinistici, ovvero il Leopold Mozart e il Paganini, che la impongono all’attenzione internazionale portandola così a suonare subito con le maggiori orchestra e a stringere rapporti con i più grandi direttori tra cui Abbado, Antonini, Roth, Brüggen, Gardiner, Haitink, Harding, Herreweghe, Nelsons, Ticciati.

La curiosità intellettuale di Faust la porta a affrontare un vasto repertorio che oltre ai grandi concerti sinfonici per violino, include ad esempio l'Ottetto di Schubert con strumenti storici, nonché Kafka Fragments di György Kurtág o L'Histoire du Soldat di Igor Stravinsky. È molto impegnata anche sul fronte della musica contemporanea, di cui si annoverano le recenti anteprime mondiali di opere di Péter Eötvös, Brett Dean e Ond?ej Adámek.

Musicista a tutto tondo, David Crescenzi conta al suo attivo non solo una brillante carriera internazionale di direttore d’orchestra, ma anche di direttore artistico delle più importanti istituzioni. Infatti sino al 2020 è stato direttore artistico e musicale del Teatro dell’Opera del Cairo, dove, inoltre, nel 2015 ha diretto - davanti a sessanta capi di stato - l’Aida, in occasione dell’apertura del raddoppio del Canale di Suez e dal 2017 è direttore artistico del Teatro Nazionale di Cluj-Napoca in Romania.

Crescenzi spazia con estrema maestria dal repertorio sinfonico a quello operistico. Le sue esecuzioni liriche, apprezzate dalla critica e dalle platee internazionali, hanno avuto anche il merito di diffondere l’opera italiana nel mondo, con acclamate direzioni di opere di Puccini, Verdi, Bizet, Mascagni, Leoncavallo, Bellini, Cilea e Rossini. Nel 2008, inoltre, ha inaugurato la Stagione Lirica dello Sferisterio Opera Festival di Macerata, dirigendo Cleopatra di Lauro Rossi in prima mondiale in epoca moderna. Dal 2018 al 2021 ha ricoperto l’incarico di Direttore Ospite Principale presso la Deutches Oper am Rheim di Dusseldorf/Duisburg.

Prossimo appuntamento della Stagione Sinfonica venerdì 28 gennaio (ore 21, replica sabato 29 ore 17.30) con il capolavoro di Richard Strauss - eseguito in forma di concerto - Elektra, opera in un atto su libretto di Hugo von Hoffmannsthal. Principali interpreti Daria Cherniy (Clitemnestra), Diana Gouglina (Elektra), Tineke Van Ingelgem (Crisotemide), Javier Tomé (Egisto) Rubén Amoretti (Oreste). Sul podio dell’Orchestra Sinfonica Siciliana Marcus Bosch. Il prossimo appuntamento con Domeniche Civiche sarà domenica 23 gennaio con il Trout Quintet che eseguirà musiche di Hummel e Schubert.

Biglietti in vendita al botteghino del Politeama Garibaldi, aperto da lunedì a sabato dalle ore 9 alle ore 13 e un'ora e mezza prima del concerto oppure online su Vivaticket. Per ulteriori informazioni, contattare il botteghino del Politeama. Mail: biglietteria@orchestrasinfonicasiciliana.it.

In ottemperanza all'ultimo decreto del Governo sulle misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 in vigore dal 6 dicembre, per partecipare ai concerti occorrerà essere in possesso del super green pass e indossare per tutta la durata dei concerti la mascherina Ffp2.