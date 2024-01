Beatrice Venezi a Palermo per dirigere la Sinfonica: musiche di Cajkovskij per il concerto al Politeama

non è stato reso noto il costo del biglietto

Secondo appuntamento della stagione della Foss 2023-2024 con Beatrice Venezi sul podio per dirigere l'Orchestra sinfonica impegnata nell'esecuzione con la Sinfonia n. 6 in si minore op. 74 "Patetica" di ?ajkovskij e la Sinfonia n. 6 in si minore op. 54 di Sostakovic.

L'appuntamento, al Politeama Garibaldi è per venerdì 2 febbraio alle 21 e sabato 3 febbraio alle 17.30. Biglietti al botteghino del Politeama Garibaldi di Palermo (biglietteria@orchestrasinfonicasiciliana.it) o su Vivaticket.