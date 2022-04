"La nuova vita" di Dante: al Politeama Ermanno Wolf-Ferrari con le voci bianche della Sinfonica

Un grande affresco musicale, un imponente apparato corale e sinfonico allestito per far rivivere le parole del sommo poeta, di cui nel 2021 si sono celebrati i 700 anni dalla morte. E' La vita nuova, Cantica per baritono, soprano, voce recitante, cori, orchestra, organo e pianoforte op. 9 di Ermanno Wolf-Ferrari su parole di Dante Alighieri ad andare in scena al Politeama Garibaldi venerdì 15 aprile alle ore 21 e sabato 16 alle ore 17,30.

Il brano di Ermanno Wolf-Ferrari su parole di Dante Alighieri vedrà impegnata la Fondazione in una grande produzione, con l’Orchestra Sinfonica Siciliana al gran completo, il Coro Lirico Siciliano, istruito da Francesco Costa, e il Coro di voci bianche della Foss, istruito da Riccardo Scilipoti. La direzione è affidata all’esperta bacchetta di Massimiliano Stefanelli, che ha curato anche gli interventi recitati tratti da “La vita nuova” di Dante Alighieri. Le parole del poeta scomparso poco più di 700 anni fa e che forse più di tutti gli altri ha inciso sulla cultura italiana rivivono nell’interpretazione dell’attore gipeto. Diplomato all’Accademia d’arte drammatica “Silvio D’Amico”, gipeto è un poliedrico attore impegnato dalla prosa al musical, all’opera lirica, in Italia e all’estero.

Recentemente, in TV su Rai 2 ha interpretato Papa Bonifacio VIII in Dante, Il sogno di un’Italia libera, film prodotto da GA&A e Rai Documentari per la regia di Jesus Garcés Lambert. In scena, in veste di solisti, due importanti voci del panorama italiano, il baritono Roberto De Candia, vincitore del concorso internazionale “A. Belli” di Spoleto e cantante particolarmente apprezzato per il repertorio rossiniano, nel ruolo di Dante e il soprano Daniela Schillaci, affermata artista già diretta da Zubin Mehta, Plàcido Domingo, Hugo De Ana, nel ruolo di Beatrice.

La cantica di Wolf-Ferrari è uno dei primi importanti lavori del compositore. L'opera fu molto apprezzata dal pubblico alla prima esecuzione alla Tonhalle di Monaco di Baviera nel 1903, con lo stesso compositore sul podio, anche per l’utilizzo dei testi danteschi tratti da La Vita nuova, cioè la vita ringiovanita dall’amore, primo capolavoro di Dante e opera giovanile che alterna prosa a versi e segna in qualche modo il vertice e al contempo il superamento del Dolce Stilnovo.

Da una parte la narrazione dell’amore spirituale di Dante per Beatrice, dall’altra componimenti poetici, in forma di sonetto, che ruotano attorno al concetto chiave di “donna angelicata”. Wolf-Ferrari sceglie liberamente alcuni di questi componimenti, inserendovi una ballata non compresa nella raccolta (Io mi son pargoletta bella e nuova) e una ballata di Guido Cavalcanti (Fresca rosa novella). A guidare questa imponente produzione, che vede la presenza di una grande orchestra e due cori, Massimiliano Stefanelli, diplomato in composizione e direzione d'orchestra al Conservatorio Santa Cecilia di Roma e formatosi con Spiros Argiris, Alain Lombard, James Levine.

Stefanelli ha collaborato in importanti produzioni con Franco Zeffirelli e Graham Vick, dirigendo orchestre del calibro della English Chamber Orchestra, Qatar Philharmonic, Filarmonica di Bonn, Israel Symphony Orchestra, Charleston Symphony, Toronto Symphony, Orquesta Sinfonica de Chile, Orchestra Sinfonica della RAI di Roma, Orchestra della Fondazione Arena di Verona, Orchestra Sinfonica della Fondazione Arturo Toscanini, la Verdi di Milano.

L’intera composizione si avvarrà dell’importante contributo di due cori: il Coro Lirico Siciliano, fondato nel 2008 e diretto da Francesco Costa, e il Coro di voci bianche della Foss, nato nel 2009 e diretto da Riccardo Scilipoti. Biglietti in vendita al botteghino del Politeama Garibaldi dalle ore 9 alle ore 13. Prezzo biglietti: platea 20 euro, palco 15 euro, anfiteatro 10 euro con riduzioni per under 30, abbonati stagione 2021/2022, convenzioni e parzialmente abili con necessità di accompagnatore. Ingresso con super green pass e mascherina Ffp2.