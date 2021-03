Orchestra Sinfonica Siciliana, i due concerti di Diego Matheuz in diretta streaming

Sarà il venezuelano Diego Matheuz ad aprire lo streaming di marzo della Foss con ben due nuovi spettacoli: il Concerto in mi minore op. 64 per violino e orchestra di Mendelssohn e Shéhérazade, suite sinfonica op.35 di Rimskij-Korsakov in onda il 5 marzo; il 12 marzo, Concerto n.2 in mi bemolle maggiore per corno e orchestra di Strauss e la Sinfonia n.5 in mi minore op.64 di Čajkovski. L’appuntamento è sempre alle ore 21 sulla piattaforma web SinfonicaTv e il canale YouTube della Fondazione.

La nutrita rassegna Musica per voi, creata per portare la musica nelle case degli appassionati in questo periodo di pandemia di Covid19, prosegue a ritmo incessante, forte del successo di ascolti e della stima del pubblico. Risuona musica ogni giorno sul palco del teatro Politeama dove si registra settimanalmente con un avvicendamento di direttori e artisti provenienti da diverse parti del mondo che si esibiscono con l’Oss. Un’offerta musicale che ogni venerdì regala un concerto nuovo alla stregua di un teatro in piena operatività con una programmazione ben definita e studiata.

“Ci auguriamo tutti che presto possano tornare gli applausi del pubblico” per dirla con il maestro Matheuz, di certo lo streaming ha permesso alla musica di resistere e di continuare ad allietare le serate degli appassionati della musica sinfonica. Laureatosi all’interno del “Sistema” venezuelano, con un’intensa carriera di direttore in Europa, Asia, Australia, America Latina e Nord America, Matheuz si è affermato nel circuito internazionale. Torna a suonare con l’Orchestra Sinfonica Siciliana a distanza di pochi mesi: a luglio è stato protagonista del Progetto Beethoven al Teatro Antico di Taormina.

Nel concerto del 5 marzo al violino si esibirà Anna Tifu, vincitrice nel 2007 del prestigioso concorso internazionale George Enescu di Bucharest, è considerata una delle migliori interpreti della sua generazione. Per il concerto del 12 marzo torna Alessio Allegrini, primo corno solista dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, della Lucerne Festival Orchestra e dell’Orchestra Mozart fondata da Claudio Abbado. Vincitore di importanti riconoscimenti e premi internazionali, è presidente del Movimento Musicians for Human Rights e direttore artistico della Human Rights Orchestra che si occupa di sostenere lo sviluppo della cultura dei Diritti Umani attraverso la musica.

“Un bellissimo lavoro d’insieme - commenta Matheuz - tra orchestra, solisti e direttore. L’interpretazione di Anna Tifu nel conosciutissimo concerto di Mendelsohn è straordinaria. Il concerto di Strauss è molto impegnativo: con il maestro Allegrini e l’orchestra ci siamo molto soffermati soprattutto sul livello di ascolto”. L’intervista integrale al maestro Matheuz sarà disponibile da giovedì sulla piattaforma web SinfonicaTv, il canale YouTube della Fondazione e i canali social della Foss. Tutti i concerti, una volta trasmessi, rimarranno disponibili.