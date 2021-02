Musiche di Mozart, Soudant dirige l'Orchestra Sinfonica per un concerto in streaming

La rassegna Musica per voi prosegue con altri due appuntamenti per il mese di febbraio che vedranno sul podio Hubert Soudant e Marcus Bosch. L’appuntamento è sempre ogni venerdì alle ore 21 sulla piattaforma web SinfonicaTv e il canale YouTube della Fondazione.

Venerdì 19 febbraio sarà protagonista il maestro Soudant, rinnovando un’antica consuetudine con l’Oss. Nato a Maastricht, ha vinto numerosi ed importanti concorsi internazionali così come ha diretto opere liriche in quasi tutto il mondo tra cui al Théâtre de la Bastille e in Italia in teatri quali Parma, Trieste, Bologna, Milano. Gli ultimi dieci anni lo hanno visto molto impegnato in Giappone con la Tokyo Symphony Orchestra continuando comunque a dirigere concerti con le più importanti orchestre del mondo e presso i principali festival internazionali.

Verrà eseguita la Serenata n.10 in si bemolle maggiore KV 361 "Gran Partita” di Wolfgang Amadeus Mozart. Un lavoro di grande impegno compositivo già sin dall'organico arricchito dalla presenza di un contrabbasso, da una seconda coppia di corni e da due corni di bassetto, strumento particolarmente amato dal compositore austriaco per il suo timbro.

Ritorna, a distanza di qualche settimana, Bosch a dirigere l’Orchestra Sinfonica Siciliana il 26 febbraio. Una delle figure più importanti della scena d'orchestra tedesca e un direttore ospite molto ricercato in tutto il mondo, Bosch è il presidente della GMD-Konferenz tedesca. Il programma prevede il Concerto in re maggiore per oboe e piccola orchestra di Richard Strauss e la Sinfonia n. 0 in re minore "Die Nullte” di Anton Bruckner. Protagonista il primo oboe dell’Oss, Gabriele Palmeri: giovanissimo ha al suo attivo più di trenta primi premi assoluti in importanti concorsi nazionali e internazionali. Ha suonato in Cina, Emirati Arabi e Germania. Tutti i concerti, una volta trasmessi rimarranno disponibili sulla piattaforma web della Foss.