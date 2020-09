Spasimo e Giardino dei Giusti, doppio concerto dell'Orchestra Sinfonica Siciliana

Giovedì 17 settembre secondo doppio appuntamento con la musica dell’Orchestra Sinfonica Siciliana: alle ore 21 nella Chiesa Santa Maria dello Spasimo, alle ore 20.30 nel Giardino dei Giusti.

“Serate magiche e suggestive” a detta di coloro che vi hanno preso parte. Atmosfera creata dal felice incrocio tra musica, luoghi suggestivi e clima settembrino. Allo Spasimo protagonista sarà stavolta il Quartetto Ondine: Floriana Franchina, pianoforte e flauto; Sergio Guadagno, violino; Vytautas Martisius, viola; Enrico Corli, violoncello. Musiche di Mahler (Quartetto per pianoforte e archi in la minore), Mozart (Quartetto per flauto ed archi n. 1 in re maggiore KV 285), Bizet (Carmen Suite) e Saint-Saëns (Danza macabra).

Il costo del biglietto è di 5 € (preferibilmente con pagamento elettronico). Si può pagare tramite il botteghino del Politeama (aperto dalle ore 9 alle 13); un’ora e mezza prima del concerto allo Spasimo o ancora online su Vivaticket.

Al Giardino dei Giusti, in via Alloro, si esibirà il Quintetto Almeyda: Angelo Cino, clarinetto; Gabriella Iusi e Salvatore Tuzzolino, violini; Giuseppe Brunetto, viola; Domenico Guddo, violoncello. Protagoniste saranno le musiche di Mozart (Quintetto in la maggiore per clarinetto e archi KV 581) e C.M.von Weber (Quintetto in si bemolle maggiore per clarinetto e archi op.34). Qui ingresso gratuito sino ad esaurimento di 100 posti.