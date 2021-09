Quartetto Eos in concerto allo Spasimo: ritornano i live degli Amici della Musica

Prosegue la programmazione estiva dell’Associazione Siciliana Amici della Musica. Venerdì 10 settembre alle 21, a Santa Maria dello Spasimo, il debutto del Quartetto Eos a Palermo all’interno del festival Musica con vista 2021, il Festival di Musica da Camera all'aria aperta nei luoghi più suggestivi d'Italia, a cura del Comitato Amur manifestazione che da giugno a settembre attraversa l’Italia intera, aprendo al pubblico i luoghi più suggestivi del nostro Paese. Un viaggio musicale nei giardini, chiostri e cortili di dimore storiche e palazzi, che rappresentano una parte integrante dell’identità e del patrimonio culturale italiano.

Il Quartetto Eos è nato nel 2016 dall’incontro di quattro giovani musicisti - Elia Chiesa, Giacomo Del Papa, Alessandro Acqui, Silvia Ancarani - all’interno del Conservatorio S. Cecilia di Roma. Tra i premi il prestigioso “Premio Farulli” della Critica Musicale “Franco Abbiati”.

Nonostante la recente formazione, l’ensemble suona per importanti istituzioni musicali come la Società del Quartetto di Milano, la Filarmonica Romana e quella di Rovereto, la Gioventù musicale d’Italia, l’Associazione Scarlatti di Napoli, la Philarmonie de Paris, Ticino Musica, la Swiss Foundation di Basilea. Collabora inoltre con artisti del calibro di Calogero Palermo (primo clarinetto della Royal Concertgebouw Orchestra), Gustavo Nunez (primo fagotto della Royal Concertgebouw Orchestra), Jerusalem Quartet, Eckart Runge. Il programma della serata prevede l’esecuzione di Schubert - Quartettsatz, Schubert - Quartetto n. 14 D. 810, La morte e la fanciulla. Per info e prenotazioni www.amicidellamusicapalermo.net.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...