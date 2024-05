Cajkovskij e Rachmaninov: concerto al Politeama con Andrea Lucchesini al pianoforte

Il prossimo appuntamento della stagione 2023/2024, in scena venerdì 24 maggio alle ore 21 e sabato 25 alle ore 17,30 al Politeama Garibaldi, vedrà protagonisti Emmanuel Tjeknavorian, il giovane neo direttore musicale dell’Orchestra Sinfonica di Milano, sul podio dell’Orchestra Sinfonica Siciliana e il noto pianista Andrea Lucchesini.

L'accattivante programma prevede il Concerto n. 1 in si bemolle minore per pianoforte e orchestra op. 23 di Pëtr Il'i? ?ajkovskij e la Sinfonia n. 2 in mi minore op. 27 di Sergej Rachmaninov. Biglietti concerti (€ 25 platea; € 20 palco; € 15 anfiteatro con riduzioni del 20% per abbonati 2023/24, docenti, convenzioni e del 50% per studenti, under 16 + accompagnatore, ipovedenti e diversamente abili con necessità di accompagnatore) presso il Botteghino del Politeama o online su Vivaticket.