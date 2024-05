Liszt e Wagner con Donato Renzetti sul podio e Vittorio Bresciani al pianoforte: concerto al Politeama

Un concerto incentrato su musiche di Franz Liszt e Richard Wagner è il prossimo appuntamento della stagione 2023/2024 in scena venerdì 17 maggio alle ore 21 e sabato 18 alle ore 17,30 al Politeama Garibaldi. Ne saranno protagonisti Donato Renzetti, uno tra i più apprezzati direttori d’orchestra della scuola italiana, sul podio dell’Orchestra Sinfonica Siciliana e Vittorio Bresciani, considerato, oggi, uno dei maggiori interpreti lisztiani delle ultime generazioni (Amadeus).

Il programma prevede la prima esecuzione italiana de La lugubre gondola di John Adams, concepita come una reinterpretazione dell’originale dell’omonima composizione per pianoforte, risalente alla fine del 1882, di Franz Liszt. Segue il Concerto n. 2 in la maggiore per pianoforte e orchestra di Franz Liszt e concludono le Ouverture tratte dalle opere di Richard Wagner Parsifal, Tannhäuser e I maestri cantori di Norimberga.

Venerdì 17 maggio, alle ore 10: prova generale aperta (costo biglietto € 5). Biglietti concerti (€ 25 platea; € 20 palco; € 15 anfiteatro con riduzioni del 20% per abbonati 2023/24, docenti, convenzioni e del 50% per studenti, under 16 + accompagnatore, ipovedenti e diversamente abili con necessità di accompagnatore) presso il Botteghino del Politeama o online su Vivaticket.