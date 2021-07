Mozart, Haydn, Verdi, Bruch e Bottesini: i concerti della Sinfonica tra Palermo e Ventimiglia

Musiche di Mozart, Haydn, Verdi, Bruch e Bottesini per i concerti dell’Oss del fine settimana: sabato 17 luglio all’Anfiteatro comunale di Ventimiglia di Sicilia e domenica 18 luglio in piazza Ruggiero Settimo a Palermo, entrambi i concerti saranno alle ore 21.

A dirigere l’Orchestra Sinfonica Siciliana e i numerosi solisti protagonisti, Marco Boni, considerato uno dei più rappresentativi direttori contemporanei, come testimonia la sua ampia esperienza internazionale. Nominato nel 2012 direttore onorario dai membri della Royal Concertgebouw Orchestra, ha al suo attivo numerose registrazioni e concerti in tutto il mondo. Fondatore dei Virtuosi Italiani, Boni è docente di direzione d’orchestra presso l’Accademia Pianistica di Imola e presso la Scuola dell’Opera del Teatro Comunale di Bologna.

Il programma, originale nella sua formulazione, comprende, oltre all’esecuzione di due note ouverture (Le nozze di Figaro di Mozart e La forza del destino di Verdi), tutti pezzi “concertanti”, ossia brani che prevedono la presenza contemporanea di più solisti. Si apre con la Sinfonia n. 105 concertante in si bemolle maggiore per violino, violoncello, oboe e fagotto Hob. 1: 105, l’unica concertante della vasta produzione di Haydn, e si prosegue col Concerto per clarinetto, viola e orchestra in mi minore, op. 88 di Bruch per concludere con il Gran duo concertante per violino, contrabbasso e orchestra di Bottesini.

Le parti solistiche sono affidate a Iakov Zats (viola), Alberto Bocini (contrabbasso) e ai Solisti dell’OSS: Lorenzo Rovati (violino), Enrico Corli (violoncello), Gabriele Palmeri (oboe), Laura Costa (fagotto), Alessandro Cirrito (clarinetto).

