Da Monreale al Politeama, sonorità americane per i concerti sinfonici del weekend

Da Bernstein a Gershwin passando per Galliano e Copland e concludendo con Williams. Saranno i più celebri brani di questi compositori i protagonisti della prossima produzione del cartellone estivo della Foss, che porterà le sonorità americane in uno dei luoghi più suggestivi di Monreale, il Chiostro dei Benedettini, sabato 24 luglio alle ore 21, e in replica alla stessa ora a Palermo domenica 25 in piazza Ruggiero Settimo.

“Lezioni americane” è il titolo di questa produzione in cui assieme all’Oss si esibirà la fisarmonicista Carmela Stefano sotto la direzione di Hirofumi Yoshida. Un programma originale che si aggiunge a quelli sinora proposti e seguitissimi della stagione estiva “È viva la musica”.

Stefano, nata in Svezia e docente titolare della classe di fisarmonica presso il Conservatorio Scarlatti di Palermo, è una musicista affermata a livello internazionale, che propone al pubblico Opale Concerto di Galliano, composizione in cui la tradizione musicale francese del compositore si fonde perfettamente coi ritmi jazz e latino-americani.

A dirigere il concerto un musicista dalla carriera costellata di premi e riconoscimenti: nel 2002 il premio come giovane talento promettente nella divisione Opera Lirica del Gotoh Memorial Cultural Award, nel 2003 la borsa di studio della Rohm Music Foundation, solo per citarne alcuni. Yoshida apre il concerto con uno dei capolavori di Bernstein, Candide, ouverture, divenuta un caposaldo del repertorio sinfonico dopo la prima esecuzione avvenuta il 27 gennaio del 1957 con la New York Philharmonic Orchestra sotto la direzione dello stesso Bernstein.

Strutturata nella forma dell’ouverture pot-pourri, è una pagina brillante e garbatamente ironica nella quale si possono apprezzare i temi di alcune importanti canzoni del musical, come The Best of All Possible Worlds, Battle Music, Oh, Happy We, e Glitter and Be Gay. Si continua, dopo il brano di Galliano, con Strike up the Band, ouverture di Gershwin in cui trovano spazio alcune delle più belle melodie del musical che fu rivisto dal compositore dopo l’insuccesso del debutto. Fa seguito Rodeo, uno dei lavori più importanti di Copland il quale, dopo un’iniziale riluttanza, si convinse a scrivere questo balletto. Si conclude con la suite di Star wars di Williams, colonna sonora di grande popolarità e largamente apprezzata dal pubblico.

L’acquisto e/o prenotazione dei biglietti è possibile attraverso le seguenti modalità: Monreale (chiostro dei benedettini) sabato 24 luglio alle ore 21 ingresso gratuito. Per prenotazioni, contattare telefonicamente il botteghino del Politeama tutti giorni dalle ore 9 alle ore 13 o recarsi sabato 24 luglio direttamente presso il Chiostro dei Benedettini di Monreale dalle ore 19.30, secondo disponibilità. Piazza Ruggero Settimo (domenica 25 luglio alle ore 21) ingresso a pagamento. Per l’acquisto, recarsi al botteghino del Teatro Politeama Garibaldi, aperto al pubblico tutti i giorni, domenica compresa, dalle ore 9 alle 13 e un’ora e mezza prima del concerto, oppure procedere all’acquisto online su Vivaticket e in tutti i punti vendita Vivaticket di Palermo. Il costo del biglietto è di 10 euro (biglietto intero) o 5 euro (biglietto ridotto per gli abbonati alla stagione 2019/2020 e gli under 30).

