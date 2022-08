Le note al museo del Quartetto Euterpe: concerto gratuito a Palazzo Abatellis

E’ una serata tutta dedicata al prete rosso. La musica di Antonio Vivaldi si ascolterà nella raffinata cornice di Palazzo Abatellis giovedì 4 agosto alle ore 21 per il quarto appuntamento di Note al Museo, la rassegna di concerti cameristici ideata dalla direttrice della Foss, Gianna Fratta e organizzata con l’Università degli Studi di Palermo e l’Assessorato regionale ai beni culturali.

In scena il Quartetto Euterpe composto dai seguenti musicisti dell'Orchestra sinfonica Siciliana: Ivana Sparacio, Salvatore Tuzzolino (violini)- Giancarlo Tuzzolino (violoncello), Riccardo Scilipoti (clavicembalo). Il Quartetto nasce come progetto votato alla musica barocca. Il Quartetto si è già esibito per conto della Fondazione riscuotendo un piacevole interesse da parte del pubblico, che ha riempito la sala del Politeama durante la stagione di musica da camera del 2018.

Questo il programma: Antonio Vivaldi, dalle 12 Sonate per due violini e basso continuo op.1: Sonata n.1 in sol minore, RV 73, Sonata n. 6 in re maggiore, RV 62, Sonata n. 8 in re minore, RV 64, Sonata n. 11 in si minore, RV 79. Il concerto è ad ingresso libero, senza prenotazione, fino ad esaurimento dei posti. Porta ore 20.30 - Inizio ore 21.00. Al termine del concerto saranno aperte e visitabili Sale del Museo di palazzo Abatellis per apprezzare opere d'arte del ‘500 e del ‘600.