Giardino dei giusti, ripartono i concerti dell'Orchestra Sinfonica Siciliana con il Trio Stamitz

Sarà un settembre ricco di appuntamenti musicali con l’Orchestra Sinfonica Siciliana che torna ad esibirsi dopo una breve pausa estiva. Si continua con la seconda parte del cartellone della Foss “È viva la musica” con i suoi appuntamenti cameristici della stagione I Giovedì al Giardino dei Giusti (9, 16, 23 e 30 settembre) e con i concerti sinfonici del fine settimana. Sul sito della Fondazione è già possibile visionare il calendario e prenotarsi.

Ad inaugurare la ripresa sarà il concerto cameristico del 9 settembre che vedrà esibirsi il Trio Stamitz (ensemble dell’Oss) al Giardino dei Giusti alle ore 21 con musiche di Stamitz, Pleyel, Bach, Mozart e Boccherini. Sarà poi la volta, il giovedì successivo, 16 settembre, del SymphoBaRock, altro ensemble dell’Oss nato con la volontà di intraprendere un cammino innovativo nell'esecuzione dei capolavori del florido periodo barocco, anche rivisitati con sonorità più vicine al gusto contemporaneo.

Interessante il programma che il Trio Anciuti metterà in scena il 23 settembre, con un repertorio di fine Settecento per due oboi e corno inglese. Con l’esibizione degli Archi Sinfonici il 30 settembre si concludono gli appuntamenti de I Giovedì al Giardino dei Giusti ed anche il cartellone estivo della Foss, già pronta al grande evento a ottobre della Settimana di musica sacra a Monreale e al debutto della stagione invernale.

I fine settimana di settembre vedranno in scena tre produzioni sinfoniche variegate e di sicuro interesse per il pubblico. Si comincia con una produzione dedicata ad Elgar (11 e 12 settembre): sul podio Ayrton Desimpelaere e al violoncello Natalie Clein. Le musiche del re del tango, Astor Piazzolla, saranno le protagoniste della produzione successiva (18 e 19 settembre) con il violino del solista Alessandro Quarta. Seguiranno musiche di Grieg e Dvo?ák; a dirigere l’Oss, Luciano Acocella. I concerti del 25 a Palermo e del 26 a Catania infine saranno dedicati a Vincenzo Bellini. “Bellini après Bellini” è l’omaggio musicale dell’Oss che chiuderà il BellinInFest, la manifestazione intitolata al compositore siciliano che ha visto la partecipazione delle maggiori istituzioni musicali dell’isola. A dirigere l’Oss, Michael Koehler.

Si ricorda, che in ottemperanza all’ultimo decreto del Governo (n.105/2021) sulle misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 in vigore dal 6 agosto, per partecipare ai concerti occorrerà essere in possesso del Green Pass.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...