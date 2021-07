Bachstring ensemble al Giardino dei Giusti: il concerto dell'Orchestra Sinfonica Siciliana

Il cartellone estivo della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana si arricchisce ampliando l’offerta musicale. Prende il via la stagione cameristica con un cartellone eterogeneo che vedrà esibirsi al Giardino dei Giusti, in via Alloro, gli ensemble e i gruppi da camera dell’Oss.

Otto gli appuntamenti, ogni giovedì alle ore 21, nei mesi di luglio (8, 15, 22, 29) e settembre (9, 16, 23, 30), tutti ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. “La stagione cameristica dell’Oss - commenta la direttrice artistica, Gianna Fratta - propone un cartellone di eventi musicali differenziati, capaci di spaziare tra generi e stili diversi. La Fondazione sceglie, con questa stagione parallela a quella sinfonica, di valorizzare attraverso la cultura e la musica un luogo della città che merita attenzione, il Giardino dei Giusti. Otto diverse formazioni da camera si alterneranno a luglio e settembre, a testimonianza della grande vivacità musicale della compagine artistica della Fondazione”.

Primo appuntamento giovedì 8 luglio con il Bachstring Ensemble. Salvatore Petrotto (primo violino e voce), Angelo Cumbo (violino), Giorgio Chinnici (viola), Claudia Gamberini (violoncello), Damiano D’Amico (contrabbasso), Riccardo Scilipoti (tastiera) e Giuseppe Mazzamuto (batteria e percussioni) proporranno musiche, tra gli altri, di Sharma, Bernstein, McGregor, Gershwin e Kosma. Con l’ensemble strumentale si esibiranno le danzatrici orientali Claudia Piraino (in arte “Farida”) e Katya Randazzo (in arte “Tahira”).

Il 15 luglio si spazierà dalla classica con musiche di Weber alle sonorità argentine di Piazzolla, passando per un omaggio al maestro Morricone in occasione dell’anniversario della sua scomparsa. Sarà il Quintetto Almeyda protagonista con Angelo Cino (clarinetto), Salvatore Tuzzolino e Gabriella Iusi (violini), Giuseppe Brunetto (viola) e Domenico Guddo (violoncello).

Si continua il 22 luglio con i Fossottoni: Salvatore Magazzù (prima tromba), Giovanni Guttilla (tromba), Rino Baglio (corno), Calogero Ottaviano (trombone) e Salvatore Bonanno (tuba). Programma effervescente dipanato in una carrellata di capolavori trascritti per ottoni di autori come Dukas, Pezel, Bernstein, Gabrieli, Maurer, Arban, Bizet, Albeniz, Short, Carmichael, Piovani, Morricone e Rathburg.

Musiche di Schubert, Beethoven e Haydn per l’ultimo appuntamento di luglio, il 29. Protagonisti il Trinacria Trio and Flute di Giorgia Beninati (violino), Giorgia Martinez Pascucci (viola), Claudia Gamberini (violoncello) e la flautista Debora Rosti. A settembre altre quattro date con altri quattro gruppi da camera dell’OSS. Per prenotarsi occorre contattare telefonicamente il botteghino del Teatro Politeama (aperto al pubblico dal lunedì alla domenica dalle ore 9 alle 13). È possibile anche in loco prima del concerto, secondo disponibilità.

