L'Orchestra Sinfonica al Giardino dei Giusti: ultimo concerto tutto al femminile

Ensemble tutto al femminile per l’ultimo appuntamento con la stagione cameristica della Foss “I giovedì al Giardino dei Giusti”. Il 29 luglio alle ore 21 si esibirà il Trinacria Trio and Flute con Giorgia Beninati al violino, Giorgia Martinez Pascucci alla viola, Claudia Gamberini al violoncello e la flautista Debora Rosti. Musiche di Schubert, Beethoven e Haydn per chiudere la prima parte di una rassegna di successo che ogni giovedì ha registrato il tutto esaurito ed ha accolto con piacere l’entusiasmo del pubblico. Si riparte il 9 settembre con altri quattro giovedì dedicati alla musica da camera.

Di grande qualità e ricercatezza il programma proposto dalle quattro musiciste: il concerto inizia con il Trio D 471 in si bemolle maggiore per violino, viola e violoncello di Schubert, opera incompiuta del compositore austriaco la cui poetica e il cui linguaggio espressivo appaiono immediatamente distanti dal classicismo di Haydn, Mozart e Beethoven. Di quest’ultimo viene proposto il raffinato Trio n. 4 in do minore op.9 n.3, definito dallo stesso compositore “la migliore delle sue opere”. La chiusura del concerto è affidata alle note del Trio n.1 in do maggiore per violino, flauto e violoncello Hob IV: 1 “London” di Haydn, opera di rara bellezza, con melodie di immediata godibilità e grande fascino.

Trinacria Trio è un gruppo composto da musiciste di lunga esperienza, una formazione che nasce dal desiderio di coniugare diversi percorsi formativi e di unirli in un progetto cameristico che spazia dal repertorio classico alla musica tradizionale siciliana. L’intento è anche quello di approfondire altri tipi di repertorio avvalendosi della collaborazione di altri strumenti; in questo concerto si unirà al gruppo la flautista Debora Rosti.

L’ingresso al concerto è gratuito previa prenotazione da effettuare contattando telefonicamente il botteghino del Teatro Politeama (ore 9-13 tutti i giorni, compresa la domenica) o il giorno stesso del concerto direttamente in loco dalle ore 20, secondo le disponibilità.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...