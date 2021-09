Rock al Giardino dei Giusti, tango al Politeama: i concerti dell'Orchestra Sinfonica

Una settimana intensa di musica per l’Orchestra Sinfonica Siciliana. Si inizia giovedì 16 settembre, alle ore 21 con il secondo appuntamento della stagione cameristica I Giovedì al Giardino dei Giusti proposta dall’Oss all’interno del cartellone estivo “È viva la musica”.

In scena i SymphoBaRock che proporranno un originale programma musicale incentrato sulla riproposizione dei capolavori del barocco in chiave rock. Ideatore del progetto è Maurizio Billeci, violinista e bassista, che condivide il palco con Agostino Scarpello e Angelo Cumbo al violino, Roberto Presti alla viola, Giancarlo Tuzzolino al violoncello, Roberto Scilipoti alle tastiere, Stefano Romeo alla chitarra elettrica e Giovanni Dioguardi alla batteria.

Il concerto propone brani che traggono ispirazione in modo più o meno diretto dai grandi capolavori della tradizione barocca, tra cui il celebre Concerto Grosso op. 6 N.8 di Corelli e la Sonata per violino e basso continuo op. 2 n. 3 di Vivaldi. Gli arrangiamenti sono del giovane violinista e compositore Salvatore Passantino. L’ingresso è gratuito previa prenotazione da effettuare contattando il botteghino del Teatro Politeama Garibaldi (piazza Ruggiero Settimo) o recandosi la sera stessa del concerto direttamente al Giardino dei Giusti dalle ore 20, secondo disponibilità.

L’offerta musicale della settimana prosegue con “Il Re del Tango”, omaggio a Piazzolla nel centenario della nascita. Una grande produzione sinfonica dell’Oss con un appuntamento domenica 19 in piazza Ruggiero Settimo a Palermo. Il concerto si aprirà con l’esecuzione di due delle Cuatro Estaciones Porteñas del compositore argentino, la Primavera e l’Inverno, nell’arrangiamento per violino solo e orchestra d’archi del compositore russo Leonid Desyatnikov, per poi passare all’esecuzione di quattro tra i più famosi tanghi di Astor: Fracanapa, Jeanne y Paul, Oblivion e Libertango, arrangiati da Alessandro Quarta, che sarà sul palco anche in veste di solista.

Una importante presenza in Sicilia quella di Quarta, musicista noto in tutto il mondo, violinista, polistrumentista e compositore apprezzato e amato dal grande pubblico. Cresciuto musicalmente con i più grandi direttori del mondo (Maazel, Inbal, Dutoit, Rostropovich, Chung, Pretre, Metha ecc.), ha ricoperto per loro il ruolo di violino di spalla, suonando nelle più prestigiose sale del mondo nel corso di tournèe in Europa, America, Cina, Giappone, Medio Oriente.

Al momento collabora in progetti internazionali con Roberto Bolle, Dee Dee Bridgewater, Mike Stern, il Volo, James Taylor, Amii Stewart, Toquinho, i Solisti dei Berliner Philharmoniker, i Solisti dell’Orchestra Nazionale della Rai di Torino, il Quartetto del Teatro alla Scala, i Solisti dell’Accademia Santa Cecilia. Acclamato dalla CNN nel 2013 come "Musical Genius”, è stato premiato nel 2017 a Montecitorio come "Miglior Eccellenza Italiana nel Mondo" per la musica.

A chiudere il programma alcune delle Danze norvegesi op. 35 di Grieg e delle Danze slave di Dvo?ák. A dirigere l’Orchestra Sinfonica Siciliana Luciano Acocella, docente di direzione d’orchestra all’Accademia Musicale Chigiana di Siena e al Conservatorio di Bologna. Musicista premiato nel 1996 ai concorsi “Prokofiev” e “Mitropoulos”, vanta una carriera che lo ha portato ad essere apprezzato in Italia, Francia, Spagna, Belgio, Polonia, Grecia, Danimarca, Stati Uniti, Giappone, Cina, Corea e Russia.

