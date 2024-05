Dialogo fra le due Americhe con José Cura e Barbora Kubíková: il concerto al Politeama

José Cura, nella veste di direttore, voce, compositore, è la star del concerto che conclude la stagione 2023/2024 dell’Orchestra Sinfonica Siciliana e che avrà come solista la giovane e pluripremiata chitarrista Barbora Kubíková. Il concerto che andrà in scena venerdì 31 maggio alle ore 21 e sabato 1 giugno alle ore 17,30 al Politeama Garibaldi è immaginato come un dialogo fra l’America del Sud e del Nord.

La prima parte è aperta da una serie di canzoni, in prima esecuzione a Palermo, di diversi autori argentini da Carlos Gustavino a Alberto Ginastera, da Maria Helena Walsh a Hilda Herrera, impregnati del calore del folklore della nativa terra sudamericana di José Cura che canterà, altresì, un brano da lui composto ispirato dal testo di uno dei sonetti di Pablo Neruda. Segue, in prima esecuzione italiana, Concierto par un Resurgir per chitarra e orchestra composto nel 2021 da José Cura e conclude la splendida Sinfonia n. 9 (“dal Nuovo Mondo”) in mi minore op. 95 di Antonín Dvo?ák.

Biglietti concerti (€ 25 platea; € 20 palco; € 15 anfiteatro con riduzioni del 20% per abbonati 2023/24, docenti, convenzioni e del 50% per studenti, under 16 + accompagnatore, ipovedenti e diversamente abili con necessità di accompagnatore) presso il Botteghino del Politeama o online su Vivaticket.