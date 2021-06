Orchestra Sinfonica Siciliana, tornano i concerti all'aperto tra Palermo e Terrasini

Seconda produzione del cartellone estivo “È viva la musica” programmato dalla Foss da giugno a settembre. L’Orchestra Sinfonica Siciliana si esibirà sabato 19 giugno a Terrasini a Palazzo d’Aumale e domenica 20 a Palermo in piazza Ruggiero Settimo. Entrambi i concerti saranno alle ore 21.

Di grande varietà è il programma proposto. Il concerto inizia con due noti brani di Rossini, l’ouverture della Cenerentola e il virtuosistico Introduzione, Tema e Variazioni per clarinetto e orchestra, per poi continuare con la Fantasia da concerto su temi del Rigoletto per clarinetto e orchestra di Luigi Bassi e due notissimi e amatissimi brani per orchestra: l’ouverture del Pipistrello di Johann Strauss jr e la Suite dal balletto Lo Schiaccianoci di Pëtr Il’ič Čajkovskij.

Sul palco, insieme all’Oss, il direttore d’orchestra Eliseo Castrignanò, uno dei più stimati giovani direttori della scena internazionale, apprezzato dalla critica e dal pubblico sia nel repertorio sinfonico che operistico e direttore musicale dell'Orpheo Ensemble, e la clarinettista Anna Paulovà, giovane artista che unisce virtuosismo a grande musicalità, vincitrice di importanti concorsi internazionali (2° premio al Concorso Internazionale di Musica Primavera di Praga nel 2015, 1° premio al Concorso di interpretazione della Fondazione Bohuslav Martinů nel 2016, premio speciale - Medaglia d'oro al Concorso internazionale di musica di Vienna nel 2019, tra i 6 migliori partecipanti al 68° Concorso internazionale di musica Ard di Monaco nel 2019 tra centinaia di musicisti provenienti da tutto il mondo).

L’acquisto dei biglietti per i due concerti (Terrasini e Palermo) è possibile attraverso le seguenti modalità:

botteghino del Teatro Politeama Garibaldi di Palermo (aperto al pubblico dal lunedì alla domenica dalle ore 9 alle 13 e un’ora e mezza prima del concerto in loco, sia a Terrasini che a Palermo)

online su Vivaticket e in tutti i punti vendita Vivaticket della città di Palermo

Per l’acquisto al botteghino, rispondendo alle normative anti Covid, è preferibile il pagamento elettronico. Il biglietto è nominativo; per l’acquisto di più biglietti occorre comunicare i nominativi ed i recapiti telefonici di ciascun partecipante. È possibile pagare tramite voucher sia al botteghino che online. Il costo del biglietto è di 5 euro per il concerto di sabato 19 giugno alle ore 21 a Terrasini e di 10 euro (biglietto intero) o 5 euro (biglietto ridotto per gli abbonati alla stagione 2019/2020 e gli under 30) per il concerto di domenica 20 giugno alle ore 21 a Palermo.

