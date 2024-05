Musiche di Mozart e Sostakovic con Carlo Boccadoro: il concerto della Foss al Politeama

Musiche di Mozart e Šostakovi? per il nuovo concerto in programma venerdì (3 maggio alle 21) e sabato (4 maggio alle 17.30) al Politeama Garibaldi per la Stagione dell’Orchestra sinfonica siciliana. Sul podio torna Carlo Boccadoro che dirigere l’orchestra e il pianista Alessandro Taverna. Biglietti (€ 25 platea; € 20 palco; € 15 anfiteatro con riduzioni del 20% per abbonati 2023/24, docenti, convenzioni e del 50% per studenti, under 16 + accompagnatore, ipovedenti e diversamente abili con necessità di accompagnatore) presso il Botteghino del Politeama o online su Vivaticket.

Carlo Boccadoro si è diplomato in Pianoforte e Strumenti a Percussione presso il Conservatorio G. Verdi di Milano. Nello stesso istituto ha studiato composizione con diversi insegnanti, tra cui Paolo Arata, Bruno Cerchio, Ivan Fedele e Marco Tutino. Ha inoltre frequentato il corso di Tecnica dell’Improvvisazione jazzistica tenuto da Giorgio Gaslini. Ha diretto l’Orchestra del Teatro alla Scala, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, la Royal Philharmonic Orchestra, i Pomeriggi Musicali, l’Orchestra G. Verdi di Milano, l’Orchestra della Toscana, l’Orchestra del Teatro Regio di Torino, l’Orchestra del Teatro Donizetti di Bergamo, l’Orchestra della Fondazione Arena di Verona, I Solisti Aquilani e altre ancora. Intensa anche l’attività di scrittore. Il suo ottavo libro dal titolo “Battiato. Cafè Table Musik” pubblicato da La Nave di Teseo, ha riscosso molto interesse di critica e pubblico.

Veneziano di nascita, si è formato presso la Fondazione Musicale S. Cecilia di Portogruaro, diplomandosi sotto la guida di Laura Candiago Ferrari col massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore e si è perfezionato con Piero Rattalino. Ha completato la sua formazione artistica all’Accademia Pianistica di Imola con Franco Scala, Leonid Margarius, Boris Petrushansky e Louis Lortie. Ha conseguito il diploma cum laude all’Accademia Nazionale S. Cecilia di Roma con Sergio Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana.

Il programma

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonia n. 44 in re maggiore KV 1 81 (KV 6 73l)

Concerto n. 9 “Jeunehomme” in mi bemolle maggiore per pianoforte e

orchestra KV 271

Dmitrij Dmtrevi? Šostakovi?

Sinfonia n. 9 in mi bemolle maggiore op.70