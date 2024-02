Giuseppe Mengoli sul podio del Politeama Garibaldi: il concerto della Sinfonica

Il vincitore dell’ultimo Concorso Mahler, il trentenne Giuseppe Mengoli sarà sul podio del Politeama Garibaldi di Palermo per dirigere l’Orchestra Sinfonica Siciliana nei concerti in programma venerdì 23 febbraio (alle 21) e sabato 24 (alle 17.30). In programma musiche di Chopin (Andante spianato e Grande polacca brillante op. 22 per pianoforte e orchestra e il Concerto n. 2 in fa minore per pianoforte e orchestra op. 21) e Berlioz (Sinfonia Fantastica op. 14). Ad accompagnare l’orchestra sarà il pianista veneziano Pietro De Maria, il primo musicista in Italia ad avere eseguito l’integrale delle opere di Chopin in sei concerti.

Venerdì 23 febbraio prova generale aperta al pubblico (alle ore 10) con biglietti a 5 euro. Biglietti (€ 25 platea; € 20 palco; € 15 anfiteatro con riduzioni del 20% per abbonati 2023/24, docenti, convenzioni e del 50% per studenti, under 16 + accompagnatore, ipovedenti e diversamente abili con necessità di accompagnatore) presso il Botteghino del Politeama o online su Vivaticket. Per info: biglietteria@orchestrasinfonicasiciliana.it.